Вратарят Джонатан Фишер е готов за дебют във френската Лига 1, а само преди две години е работил като учител по заместване

Вратарят Джонатан Фишер извървя прекалено дълъг път във футбола, като в един момент е пазил като аматьор на отбор в Дания и паралелно с това е работил като учител по заместване. Но сега 23-годишният страж се готви за дебют във френската Лига 1, след като завърналият се в елита тим на Мец го привлече с договор за четири години от норвежкия Фредрикстад.

И вероятно ще се изправи срещу победителя в Шампионската лига Пари Сен Жермен по-късно този сезон, което преди време би изглеждало невъобразимо и невероятно за него. "Преди две години бях футболист на непълен работен ден, така да се каже, или с аматьорски договор. И за да си докарвам още пари, работех в Дания като учител по заместване на места, където титулярът го нямаше", каза Фишер при официалното си представяне днес и допълни: "Така че не мисля кой знае колко напред".

Високият 198 см Фишер премина от датския втородивизионен Хьобрьо във Фредрикстан през февруари 2024-а година, но миналия сезон в Норвегия беше наистина впечатляващ за него. Това предизвика интереса на Мец, откъдето извадиха 3 милиона евро за него.

Въпреки внушителния си ръст - малко по-голям от вратаря на ПСЖ Джанлуиджи Донарума и малко по-дребен от Тибо Куртоа от Реал Мадрид – той се описва като “бърз на линията“ и “способен да играе с топката, когато защитата му връща назад“.

А какви са първите впечатления на Фишер от Франция, откакто пристигна? "Много франзели, багети. Вкусно е, харесва ми“, каза той. "Храната тук е наистина добра в сравнение с това, с което съм свикнал в Скандинавия“.