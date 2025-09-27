Деветият благотворителен гроздобер на Menada Winery & Vineyards отново събра средства за добри каузи в Стара Загора

Иновациите не са самоцел за Menada Winery & Vineyards, а естествено продължение на стремежа към качество с прилагане най-съвременни енологични практики и непрекъснати инвестиции в технологичното обновяване на машинния и сградния фонд, повишаване на капацитета и в хората. Това каза пред БТА Цветелина Стоянова, мениджър в Menada Winery & Vineyards.

По нейните думи в последните години бизнесът на компанията расте, а заедно с това тя инвестира и в повишаване на капацитета си за производство. Днес от избата излизат милиони бутилки качествено българско вино. Приоритет в инвестиционния план са и хората - с подобряване на работната среда и условията за безопасност на труда, което е основен фокус на френския собственик Marie Brizard Wine and Spirits като цяло.

Регионът на Стара Загора е сърцето и душата на избата, където тя отглежда своите над 300 хектара лозя. Там е и производството на вино и високоалкохолни напитки, а своя труд упражняват по-голямата част от служителите на компанията. Най-голямата инициатива на винарната с обществена полза за Стара Загора е традиционният благотворителен гроздобер, като днес на ведомствената база на винарната в старозагорското село Елхово се състоя деветото му поредно издание. Тази година събраните средства ще бъдат в полза на Клуб по художествена гимнастика "Елит", Спортен клуб по батут "Добри Костин" и Центърът за спешна медицинска помощ към Университетска многопрофилна болница за активно лечение “ Проф.д-р Стоян Киркович“ в Стара Загора.

"Вече девет години заедно със служители и техните семейства, партньори и клиенти берем грозде за предварително избрана благотворителна кауза. Събраната сума се удвоява от Menada Winery & Vineyards, а после - от френският ни собственик Marie Brizard Wine & Spirits. Досега сме събрали над 100 000 лева, с които е подпомогнато лечението на хора в нужда, закупена е медицинска техника и апаратура за местни медицински центрове за недоносени бебета и деца с увреждания, за неонатологията в Стара Загора, за единствения онкологичен център в града, подпомогнати са детски центрове и център за рехабилитация на върастни хора с увреждания, изградени са площадки за безопасност на движението по пътищата във всички детски ясли в Стара Загора и много други каузи", посочи Цветелина Стоянова.

Новите продукти в Menada Winery & Vineyards се раждат постоянно, но винаги в синхрон с пазара и природата, защото от винарната вярват, че доброто вино изисква търпение и подходяща реколта. "Затова не бързаме. Ако годината не е благоприятна, предпочитаме да изчакаме, вместо да правим компромис. Паралелно с това оптимизираме и нашите насаждения, за да отговорим на предизвикателствата на нарастващата себестойност на българското вино. Убедени сме, че именно комбинацията от модерни технологии, професионализъм и уважение към естествения ритъм на природата е ключът към устойчивото ни бъдеще", посочи мениджърът.

Menada Winery & Vineyards работи основно със собствени лозя, а основната част от гроздето за вината със защитено географско указания идва от масиви в Тракийската низина. "Залагаме както на класически международни сортове, така и на традиционни за България. Шардоне, Совиньон блан, Каберне совиньон и Мерло са в основата на много от нашите вина с балансирана структура и богати аромати. От местните сортове акцент поставяме върху Рубин и Мавруд, които са два от символите на българското винопроизводство. Рубинът впечатлява с наситен цвят, плътност и подчертан плодов характер, докато Маврудът носи автентичност, дълбочина и потенциал за разпознаваемост на пазара. Тази комбинация от международни и местни сортове ни позволява да създаваме вина, които едновременно изразяват модерния дух и съхраняват българската идентичност", каза Цветелина Стоянова.

Тя открои няколко направления на вината, които винарната предлага на пазара. „Tcherga е може би най-разпознаваемият бранд на избата, с дългогодишна традиция и разнообразие от купажи, които обединяват класически и местни сортове. Това е етикетът, с който цяло поколение свързва "българския вкус". Серията Мenada подчертава класическите сортове като Каберне совиньон, Мерло, Совиньон блан, Шардоне, а вината са достъпни, но с високо качество и характерен стил. Вarrique Point е за ценителите на по-плътни и комплексни вина, отлежавали в дъбови бъчви, където сортовете като Каберне, Мерло и Рубин показват друга, по-дълбока страна. Това са и вината, които показват най-доброто от избата за дадената реколта", обясни мениджърът.

Тя коментира и новата реколта грозде, която определи като предизвикателна, но благодарение на опита и отдадеността на екипа винарната успява да се справи. „Вино от реколта 2025 в Menada Winery & Vineyards ще има и дори очакваме много добри резултати. В същото време не можем да пренебрегнем факта, че това е втора поредна по-слаба година за България и е ясен сигнал, че виненият сектор има нужда от подкрепа и стратегически мерки на национално ниво. Вярваме, че само с общи усилия на производители, институции и браншови организации можем да гарантираме устойчиво бъдеще за българското вино и да го запазим, а дори и да му отвоюваме достойно място на световната сцена", коментира пред БТА Цветелина Стоянова.

Menada Winery & Vineyards е една от най-старите винарски изби в България. Създадена е през 1901 като кооператив "Лоза" и днес е част от френската компания Marie Brizard Wine and Spirits. Собствените й масиви се намират в Средна гора сред три китни села - Елхово, Горно Ботево и Могилово. Избата отглежда разнообразни сортове: Мавруд, Каберне фран, Мерло, Малбек, Вионие, Траминер, Шардоне и др., които са в основата на емблематични вина. Мощностите за преработка са над 10 000 т, а капацитетът е 20 млн. бутилки годишно. Компанията е единствена на Балканите с лиценз за внос и дестилат на скоч уиски и резултатът е Glen Stone.

БТА ще представи в поредицата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО" десетки винарски изби в България преди деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм, чийто домакин ще бъде Пловдив. Организатор на форума е Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism).