Младите хора предпочитат повече розета и бели вина – леки, свежи, ароматни, каза Светлана Васикович, главен технолог на Angel’s Estate

Светлана Васикович е главен технолог на винарска изба Angel’s Estate, част от международния холдинг Purcari Wineries Group. Родена е в село Кортен, Молдова, бесарабска българка, която вече повече от година и половина живее и работи в България.

"Аз съм от Молдова, от село Кортен. Нашите прадеди са дошли от българския Кортен и основали там ново селище. Така че съдбата ми е свързана и с двете места," разказва Васикович.

Любовта ѝ към виното се заражда в семейството: "Майка ми се занимаваше с вино. Още от дете прекарвах много време при нея в избата, беше ми много интересно".

Пътят ѝ обаче минава първо през науката. След като завършва химия, попада в Научния институт по винарство в Молдова, където работи 7 години и защитава докторска дисертация. По-късно продължава кариерата си в престижната винарна Purcari (Молдова), а именно оттам идва и предложението да замине за България.

"В България сме от година и половина със съпруга ми, който е производствен директор във фирмата", казва технологът.

По думите ѝ промените в климата в Тракийската низина носи и предизвикателства. "Тази година имахме измръзвания, после градушка. Всяка година е различна – никога не можеш да приложиш същата рецепта от предишния сезон. В това е и красотата – постоянно учиш нещо ново."

"Най-важни са тероарът и технологията. В избата са въведени нови практики – охлаждане на гроздето, работа с различни видове ферментатори. Всеки детайл е от значение", споделя Васикович.

Тя вярва, че още по време на ферментацията може да се предвиди характерът на виното. "Когато видя качеството на гроздето, вече знам в коя посока ще тръгне виното."

Васикович следи внимателно и тенденциите на пазара. "Младите хора предпочитат повече розета и бели вина – леки, свежи, ароматни. Ние трябва да се адаптираме към това", допълва тя.

Винарният туризъм в България също се развива. "Все повече хора искат да посетят избата, да видят как се прави виното, да опитат. Планираме да започнем винени турове следващата година. Това е прекрасна тенденция – културата на винопотреблението в България расте."

Винарска изба Angel’s Estate се намира до язовир Жребчево, край Нова Загора. От 2023 г. е част от Purcari Wineries Group, обединяваща Молдова, Румъния и България. Капацитетът на избата надхвърля 1 милион бутилки годишно, а производствената база е с площ от 14 000 кв.м, от които 7000 кв.м под земята. Лозята са 1000 дка собствени и са засадени през 2007–2008 г. в село Червенаково. Сортовият състав включва около 70% червени лозя – Мерло, Каберне Совиньон, Каберне Фран, Сира, Пети Вердо, Гренаш и други, както и 30 процента бели – Шардоне, Совиньон Блан, Вионие, Траминер и др.

През 2025 г. избата вече има значими отличия: златен медал от Concours Mondial de Bruxelles за Stallion Selection Sauvignon Blanc 2024, Value Gold (95 т.) на Decanter World Wine Awards за Angel’s Estate Rosé 2024, както и Гран при "Златен киликс" на Розе Експо в Казанлък за Stallion Rose Selection 2024.

БТА ще представи в поредицата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО" десетки винарски изби в България преди деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм, чийто домакин ще бъде Пловдив. Организатор на форума е Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism).