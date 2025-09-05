Събитията днес - Икономика

СОФИЯ - Министрите на туризма Мирослав Боршош и на икономиката и индустрията Петър Дилов ще бъдат изслушани от Народното събрание в рамките на парламентарния контрол.

БРЮКСЕЛ - Евростат ще представи втора оценка за динамиката на брутния вътрешен продукт в ЕС и еврозоната за второто тримесечие, както и за оборота в сектора на услугите за юни.

БЕРЛИН - Започва Международно изложение за потребителска електроника (IFA) /до 9 септември/

ВАШИНГТОН - Данни за безработицата в САЩ за август.