ХИНА: Хърватите подкрепят най-силно разширяването на ЕС с Босна и Херцеговина според проучване на Евробарометър

Мнозинството от хърватските граждани подкрепят по-нататъшното разширяване на Европейския съюз, като най-висока е подкрепата за присъединяването на Босна и Херцеговина, според резултатите от специално проучване на Евробарометър за разширяването, публикувано преди ден от Европейската комисия.

Цели 61% от анкетираните в Хърватия подкрепят по-нататъшното разширяване, в сравнение с 56% на ниво ЕС. Те смятат, че страните кандидатки трябва да се присъединят към ЕС, след като изпълнят необходимите условия и считат разширяването за полезно за собствената си страна.

Най-силна подкрепа за по-нататъшно разширяване е регистрирана в Швеция (78%), Дания (75%) и Литва (74%). Най-малко благосклонни към разширяването са французите и чехите (43%), австрийците (45%) и германците (49%).

Хърватските граждани са най-склонни да подкрепят присъединяването на Босна и Херцеговина, като 74% са „за“, в сравнение с 48% на ниво ЕС.

След Босна и Херцеговина хърватите най-много подкрепят присъединяването на Черна гора (69%), следвана от Украйна (66%) и Косово (62%). Най-ниска , 51%, е подкрепата им, 51%, за присъединяването на Сърбия.

На ниво ЕС най-висока е подкрепата за Украйна (52%) и за Черна гора (51%).

Проучването е проведено между февруари и юни тази година чрез преки интервюта в страните членки, както и в страните кандидатки и потенциални кандидатки.

Сред страните кандидатки най-силна подкрепа за присъединяване към ЕС има в Албания (91%), следвана от Северна Македония (69%). Най-ниска подкрепа за членство в ЕС е регистрирана в Сърбия (33%).

Сред страните на изток най-висока подкрепа за присъединяване към ЕС е регистрирана в Грузия (74%), където на власт е проруска партия, и в Украйна (68%).

Европейският съюз има най-позитивен образ в Албания, като 82% от анкетираните там имат благоприятно мнение, докато в Сърбия само 38% гледат положително на ЕС. В Украйна 49% от анкетираните имат положително мнение за ЕС, в Молдова – 55%, а в Грузия – 43%.

Интересното е, че 49,9% от анкетираните в Турция подкрепят членството на страната си в ЕС, а с положително мнение за ЕС са 50,7% от участвалите в проучването.

