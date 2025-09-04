Подробно търсене

15 починали при ново огнище на ебола в ДР Конго

Николай Станоев, Елена Инджева (стажант)
15 починали при ново огнище на ебола в ДР Конго
15 починали при ново огнище на ебола в ДР Конго
Лекари в предпазни костюми се подготвят да влязат в болнично отделение, където са настанени пациенти с ебола, Уганда, 29 септември 2022 г. Снимка: АП/Hajarah Nalwadda
Киншаса,  
04.09.2025 21:03
 (БТА)

Властите в Демократична република Конго обявиха ново огнище на ебола днес - три години след последната епидемия в страната, като за момента има данни за 15 починали и 28 потенциално заразени, предаде Ройтерс.

Министерството на здравеопазването съобщи, че взети вчера проби са потвърдили наличието на Заирски еболавирус - най-смъртоносния от петте еболавирусни вида, които причиняват това заболяване.

Първият известен случай е бил с 34-годишна бременна жена, която е била приета в болница в провинция Касаи на 20 август, като симптомите ѝ са били висока температура и повръщане. Министерството не уточни дали жената е починала.

Световната здравна организация (СЗО) коментира, че броят на заразените вероятно ще се увеличи, тъй като огнището не е овладяно.

Вирусът ебола рядко се разпространява при хората, но често води до смърт. Той се предава чрез контакт с кръв и други телесни течности, отбелязва Ройтерс.

Досега в ДР Конго са били регистрирани над 10 огнища на ебола, като последното такова бе през 2022 г. в провинция Екватор. Опустошителната епидемия в страната през 2018-2020 г. взе близо 2300 жертви, припомня Ройтерс.

СЗО заяви, че властите в ДР Конго разполагат със запаси от лекарства и ваксини. Организацията обеща да достави 2 тона консумативи, включително мобилно лабораторно оборудване и лекарства.

/НС/

Свързани новини

28.07.2025 08:36

Ново проучване показва най-силно застрашените от зоонози райони в света

Климатичните промени и въздействието на човешката дейност върху природата и околната среда повишават риска от избухване на епидемии. Ново проучване картографира тази опасност в световен мащаб и посочва най-застрашените територии, съобщи изданието
28.01.2025 14:10

Има риск от разпространение на вируса на ебола от лаборатория в Гома, предупреди Червеният кръст

Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) днес предупреди за риска от разпространение на вируси, включително на ебола, от лаборатория в Гома заради ожесточените сражения, които се водят в най-големия град в Конго, предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:55 на 04.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация