Владимир Арангелов
В южната част на ДР Конго започва ваксинация срещу ебола
Лекари в предпазни костюми се подготвят да влязат в болнично отделение за лечение на болни от ебола в ДР Конго, 7 септември 2025 г. Снимка: MSF via AP
Киншаса,  
15.09.2025 00:25
 (БТА)

В южната провинция Касаи на Демократична република Конго започна ваксинация на лицата, влезли в контакт с ебола, както и на медицинските работници от първа линия, съобщи снощи Световната здравна организация (СЗО), цитирана от Асошиейтед Прес. 

По-рано този месец в Касаи, беше обявена епидемия от тази силно заразна болест, която е отнела живота на най-малко 16 души, по информация от брифинг на Африканския център за контрол и превенция на заболяванията. 

Досега са изпратени само 400 дози от ваксината, а останалите ще бъдат доставени по-късно, съобщи СЗО. Операцията е затруднена от ограничения достъп и оскъдни средства.

Очаква се кампанията по ваксинация да набере скорост, след като Международната координационна група за доставка на ваксини одобри около 45 000 допълнителни ваксини в добавка към първоначалния запас от 2000 дози, които вече са в страната. 

Това е 16-тата епидемия от ебола в Конго от 1976 година и тя идва в лош момент за централноафриканската страна, която се опитва да се справи с множество бунтовнически групи, особено в източната част на страната, където насилието е довело до разпад на здравната система, отбелязва АП.

/ВА/

Свързани новини

04.09.2025 21:03

15 починали при ново огнище на ебола в ДР Конго

Властите в Демократична република Конго обявиха ново огнище на ебола три години след последната епидемия в страната, като за момента има данни за 15 починали и 28 потенциално заразени, предаде Ройтерс.
25.02.2025 12:11

Над 50 души починаха от неизвестна скоротечна болест в ДР Конго, съобщи СЗО

Неизвестна болест е станала причина за смъртта на над 50 души в северозападната част на Демократична Република Конго, съобщиха днес работещи в района лекари от Световната здравна организация (СЗО), цитирани от Асошиейтед прес.
30.01.2025 20:38

Уганда потвърди огнище на зараза с Ебола в столицата Кампала

Уганда потвърди огнище на зараза с вируса на Ебола в столицата Кампала, където един болен е починал вчера, предаде Ройтерс, като се позова на угандийските здравни власти. Това е деветият случай на разпространение на вируса в страната, откакто в нея

