Напусналият Марек (Дупница) защитник Никола Борисов подписа с ФК Севлиево

ФК Севлиево обяви на страницата си в интернет, че е привлякъл защитника Никола Борисов. 24-годишният защитник пристига като свободен агент броени дни, след като се раздели с Марек (Дупница), където бе привлечен по настояване на старши треньора Петър Колев, но раздялата с наставника доведе до освобождаването и на талантливия бранител.

Никола Борисов е роден на 21 ноември 2000 г. Юноша е на ЦСКА, като в тийнейджърска възраст е изпращан от "армейците" под наем в Литекс (Ловеч). Впоследствие отива за половин година в Нефтохимик (Бургас) през есента на 2020 г. В периода 2021-2023 е част от Спартак (Варна), за който записва 47 мача и 2 гола във Втора лига плюс още 5 срещи под наем в Дунав (Русе).

През сезон 2023/24 помага на варненския Фратрия да спечели промоция в Североизточната Трета лига, а през миналата кампания изигра 23 мача за дубъла на родния ЦСКА във втория ешелон, като в тях отбеляза 2 попадения. Сега с влизането си в отбора на Севлиево ще даде повече опции на старши треньора на новаците във Втора лига Сашо Ангелов.

Севлиевци са на 8-о място след шест кръга във Втора лига с 6 точки, постигнати от една победа и три равенства. В събота те гостуват в регионално дерби на Янтра 2019 (Габрово).