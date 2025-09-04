Комисията по културата и медиите в Народното събрание обсъди проблеми на пенсионирани кинотворци, НФЦ и финансирането на фестивали

Комисията по културата и медиите в Народното събрание обсъди социалното и пенсионно положение на творците, работили в областта на българското киноизкуство. На заседанието присъстваха и представители на Съюза на българските филмови дейци (СБФД) - председателят Милко Лазаров, главният секретар Михаил Мелтев, Илия Данчев и Емануил Захариев.

Главният секретар на СБФД Михаил Мелтев каза, че 126 пенсионери, членуващи в организацията, са под екзинстенц-минимума. "При всяко едно общо събрание или ежедневни срещи те чукат на вратата и плачат, защото много трудно се оцелява в съвременните условия. 56 човека получават под минималната пенсия при нас. Хора като Боян Папазов или Руси Чанев получават пенсия в размер на 830-860 лева. Това са хора с определени заслуги в областта на културата и смятам, че не заслужават такава съдба на старите си години", отбеляза той. СБДФ търси начини да се помогне на тези хора.

Любен Дилов от ПГ на ГЕРБ-СДС апелира към представителите на СБФД да проверят още веднъж списъка с хората, които се нуждаят от финансова помощ, за да няма някой изостанал.

Даниел Лорер от ПГ на ПП-ДБ каза, че казусът с 56-имата филмови дейци, които се прехранват с пенсия под минималната, следва да бъде решен.

Според Тома Биков от ПГ на ГЕРБ-СДС "казусът е по-общ, защото той не засега само киното". Според него за решаване на въпроса с лошото социално положение на хора на културата и изкуството е необходимо "да се опитаме да видим дали може ли да се направи някакъв фонд за подкрепа или в рамките на някои от съществуващите фондове. Хората да кандидатстват - тези, които имат нужда". В хода на заседанието Биков отбеляза, че Националният дарителски фонд 13 века България“ не работи. Той е на мнение, че фондът се занимава само с имоти.

Костадин Хайджийски от ПГ „Величие" се съгласи с предложението на Биков за фонд за подкрепа на хора на културата и изкуството в лошо социално положение. "Мисля, че това наистина е най-добрият вариант", каза Хаджийски.

Председателят на комисията Тошко Йорданов обобщи, че предложението на Тома Биков е най-чисто, защото така ще може всеки индивидуално да кандидатства по ясни критерии. Предстои да бъдат проведени разговори с експертите в Министерството на културата във връзка с обсъждания казус.

Проблеми, свързани с Националния филмов център (НФЦ) и с финансирането на фестивалите, бяха обсъдени в точка „Разни“ от дневния ред на заседанието на Комисията по културата и медиите.

Депутатът Любен Дилов от ПГ на ГЕРБ – СДС изрази мнение, че трябва да се проведе заседание, посветено изцяло на проблемите на Националния филмов център (НФЦ) и да се поиска информация как разходват парите си. Той повдигна въпроса и за авторските права и Националния културен календар, по които работи Министерство на културата. Дилов предложи комисията да покани представители на Министерството на културата, за да се обсъдят тези теми. Председателят Тошко Йорданов подкрепи идеята.

Манол Пейков от ПГ на ПП – ДБ говори за трудностите при финансирането на фестивалите.

Костадин Хаджийски от ПГ на "Величие" поиска оставката на Тошко Йорданов като председател на парламентарната Комисия по културата и медиите. Йорданов припомни, че според парламентарния правилника изборът на председатели на парламентарни комисии е в правомощията на Народното събрание.

/ТС