Проблеми, свързани с Националния филмов център и с финансирането на фестивалите, бяха обсъдени от Комисията по културата и медиите

Проблеми, свързани с Националния филмов център и с финансирането на фестивалите, бяха обсъдени в точка „Разни“ от дневния ред на днешното заседание на Комисията по културата и медиите.

Смятам, че трябва да се проведе заседание, посветено изцяло на проблемите на Националния филмов център (НФЦ). Може да поискаме от тях информация как разходват парите си. Това е поредната година, в която ще върнем пари в бюджета, каза депутатът Любен Дилов от парламентарната група на ГЕРБ – СДС.

Националният филмов център трябва да ни отговори на няколко въпроса и единият е какво му пречи толкова години да направи промени в правилника си, според който се провеждат конкурсите. Всъщност липсата на такъв правилник генерира постоянни напрежения, добави той.

Другата тема е свързана със социалната страна на НФЦ, каза още Любен Дилов. Според него тези функции трябва да се дадат на фонд или директно на министъра. По думите му и действията по т. нар. кешбек, който се дава на чуждите продукции, не е задължение на Националния филмов център.

По една наредба, с която се опитваме да привлечем продукции, която има своите несъвършенства и своите добри страни, българската държава, условно казано, при 20 милиона инвестирани долара в продукция тук, връща до 1 милион долара на продуцентите, посочи народният представител от ГЕРБ – СДС. Искам най-отговорно да заявя, че парите тук не са решаващи, макар че са много важни. Важни са кадрите, допълни още той.

По думите на Любен Дилов връщането на тези пари не е работа на Националния филмов център. Това е чиста счетоводна операция на финансово министерство или на Министерството на иновациите и растежа, което преценява реално направена ли е такава инвестиция и според закона връща процента, който трябва да се върне, добави той.

Той повдигна въпроса и за авторските права и Националния културен календар, по които работи Министерство на културата. Предложението му, което бе подкрепено и от председателя на комисията по културата и медиите Тошко Йорданов, е да бъде отправена покана към Министерството на културата да обсъди тези теми с депутатите от комисията.

Председателят на комисията Тошко Йорданов помоли членовете на Комисията да напишат своите предложения по теми за НФЦ и да бъдат обсъдени на заседание с участието на представители на НФЦ.

Манол Пейков от парламентарната група на ПП – ДБ припомни трудностите при финансирането на фестивалите. Винаги се забавя бюджетът, обаче като краен резултат финансиранията на културните организации се забавят много драматично, каза той. Според него може би трябва да се помисли определянето на приоритетни фестивали, които да са предвидени в бюджета. Тошко Йорданов отбеляза, че бъдещо заседание ще бъде посветено на темата.

Костадин Хаджийски от парламентарната група на „Величие“ поиска оставката на Тошко Йорданов като председател на парламентарната комисия. Йорданов припомни, че според Правилника на Народното събрание изборът на председатели на парламентарни комисии е в правомощията на Народното събрание.