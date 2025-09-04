С концерт-спектакъла „Кралят на валса“ приключи съпътстващата програма на Летния оперен сезон „Сцена на вековете“ във Велико Търново. С него музиканти, певци и танцьори от Националния музикален театър „Стефан Македонски“ отбелязаха 200 години от рождението на композитора Йохан Щраус-син.

В Летния театър във Велико Търново прозвучаха увертюрата към „Цигански барон“, арии, дуети и ансамбли от нея и от оперетите „Виенска кръв“, „Една нощ във Венеция и „Прилепът“. Освен хор, оркестър и солисти, на сцената излезе и балетът, в чието изпълнение публиката видя валсовете „Кайзер валс“, „Пролетни гласове“ и „На хубавия син Дунав“. Почит към бащата на композитора, носещ същото име, беше отдадена с неговия „Радецки марш“.

Концерт-спектакълът продължи около час и половина и представи пред публиката музиката на Йохан Щраус-син, довела до съвършенство виенския музикален стил и включваща елементи от тиролски йодлер, валс, полка, галоп, чардаш и кадрил, обогатени с унгарски, френски и славянски мотиви, както и египетски и персийски в двата му марша.

БТА припомня, че основната програма на Летния оперен сезон „Сцена на вековете“ ще завърши на 5 септември с тържествения концерт-спектакъл „40 години аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов - звук и светлина““ на хор и оркестър на Държавна опера Русе и специалното участие на Теодосий Спасов. На 4 октомври е последното събитие от младежката програма „Сцена на вековете – поглед към бъдещето“ – концертът „Ново начало“ на „Бон-Бон Мюзик“.