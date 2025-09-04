С между 10 000 и 13 000 дървета ще започне залесяването на опожарената през юли част на местността Гарга баир край Велико Търново

С между 10 000 и 13 000 дървета тази есен ще започне залесяването на опожарената през юли част на местността Гарга баир край Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация в старата столица. Вече са избрани конкретните видове дървета за залесяване, съобразно характера на почвата и местния микроклимат, като сред тях са кедър, червен дъб, цер и липа. Планът за възстановяване на растителността е изготвен с експертизата на университетските преподаватели и учени с дългогодишен опит в сферата на горите и горското стопанство доц. д-р Валентина Маринова, доц. д-р Невена Шулева и доц. д-р Димитър Якимов.

Започва оформянето на терените на тераси за залесяването. През следващите седмици ще бъде извършена необходимата подготовка на почвата, което ще позволи то да стартира още втората половина на октомври. В първия етап ще бъдат обхванати около 65-70 декара от Гарга баир, а конкретните дати ще бъдат обявени през втората половина на този месец.

Впоследствие залесяването ще се разшири към целия зелен пояс на Велико Търново. Вторият етап ще включва 70 декара в района на село Шереметя, постепенно ще бъдат обхванати местността Ксилифор, село Арбанаси, хълма Момина крепост, село Самоводене, където на етапи се премахват болните и изсъхнали борове.

Инициативата за възстановяване на горския фонд обединява Община Велико Търново, Регионалната дирекция по горите, Държавното горско стопанство, Общинското горско предприятие, Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, Център за продължаващо обучение в Лесотехническия университет, като се разчита и на граждани.

БТА припомня, че пожарът в местността Гарга баир пламна на 8 юли и засегна около 850 декара площ, половината от която гора. Според предварителната експертиза причината за него е волтова дъга. Във връзка с пожарите на работна среща бе взето решение за премахване на дървесната растителност, застрашаваща електроразпределителната инфраструктура в област Велико Търново.