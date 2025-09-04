Майорка отстрани халфа Дани Родригес

Майорка отстрани халфа си Дани Родригес и го лиши от капитанската лента, след като 37-годишният футболист публично се оплака, че е бил оставен на пейката по време на загубата на испанския отбор с 1:2 срещу Реал Мадрид, когато семейството му е гледало двубоя от Примера дивисион.

Наказанието последва тирадата на Родригес в социалните мрежи, в която той се оплака, че децата му не са могли да го гледат как играе на стадион "Сантяго Бернабеу" миналата събота.

Клубът от Балаерските острови публикува изявление, в което се казва, че Родригес "е отстранен от задължения и заплащане" и че клубът "го е лишил от капитанската лента с незабавен ефект".

Полузащитникът, който се присъедини към Майорка през 2018 година и има над 250 участия в първенството за отбора, публикува снимка в Инстаграм на семейството си на стадиона, изразявайки гнева си, че не играе.