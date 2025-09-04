Европа стои плътно до Украйна, трябва да възпираме хибридните заплахи, каза председателят на Европейския съвет Антонио Коща

Подробно търсене

Иван Лазаров
Брифинг на министър-председателя Росен Желязков и председателя на Европейския съвет Антонио Коща (на снимката) се провежда в резиденция „Бояна“.Снимка: Минко Чернев/БТА
София,  
04.09.2025 22:51
 (БТА)

Европа стои плътно до Украйна като истински партньор. Това каза председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който пристигна на посещение в България и бе посрещнат от премиера Росен Желязков. 

Нашата подкрепа помогна на Украйна да остане суверенна след повече от три години война. България съществено допринесе за това усилие. С вашата военна подкрепа, помощ, опит и регионални познания сте от основно значение в нашите усилия да подкрепим Украйна, каза Коща. 

Поведението на Русия се наблюдава и отвъд Украйна, хибридните атаки се наблюдават и на европейската територия, с кибератаки, разрушаване на инфраструктура и опити за подкопаване на демокрацията, каза още председателят на Европейския съвет. 

По думите му Европа трябва да развива инструментариум срещу хибридните заплахи и да ги възпира. 

Визитата на Коща в България е част от обиколка на столиците на държавите членки на Европейския съюз, с цел да обмени и събере вижданията на държавните и правителствените ръководители относно актуалните теми в ЕС, подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните срещи на върха, както и да се запознае с приоритетите на различните държави по Многогодишната финансова рамка.

/ЛРМ/

