Европа стои плътно до Украйна, трябва да възпираме хибридните заплахи, каза председателят на Европейския съвет Антонио Коща

site.btaЕвропа стои плътно до Украйна, трябва да възпираме хибридните заплахи, каза председателят на Европейския съвет Антонио Коща
Европа стои плътно до Украйна като истински партньор. Това каза председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който пристигна на посещение в България и бе посрещнат от премиера Росен Желязков.
Нашата подкрепа помогна на Украйна да остане суверенна след повече от три години война. България съществено допринесе за това усилие. С вашата военна подкрепа, помощ, опит и регионални познания сте от основно значение в нашите усилия да подкрепим Украйна, каза Коща.
Поведението на Русия се наблюдава и отвъд Украйна, хибридните атаки се наблюдават и на европейската територия, с кибератаки, разрушаване на инфраструктура и опити за подкопаване на демокрацията, каза още председателят на Европейския съвет.
По думите му Европа трябва да развива инструментариум срещу хибридните заплахи и да ги възпира.
Визитата на Коща в България е част от обиколка на столиците на държавите членки на Европейския съюз, с цел да обмени и събере вижданията на държавните и правителствените ръководители относно актуалните теми в ЕС, подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните срещи на върха, както и да се запознае с приоритетите на различните държави по Многогодишната финансова рамка.
/ЛРМ/
