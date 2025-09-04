Подробно търсене

София Господинова, Иван Лазаров
Само ефективната отбрана е начинът за въздържане на агресивното поведение, демонстрирано през последните години, заяви премиерът Желязков
Брифинг на министър-председателя Росен Желязков (вдясно) и председателя на Европейския съвет Антонио Коща се провежда в резиденция „Бояна“. Снимка: Минко Чернев/БТА
София,  
04.09.2025 22:34
 (БТА)

Само ефективната отбрана е начинът за въздържане на агресивното поведение, демонстрирано през последните години, заяви министър-председателят Росен Желязков. Той посрещна в резиденция "Бояна"председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който пристигна тази вечер в София.

Затова и укрепването на европейската сигурност и отбрана в стратегическите документи, които тази година приехме – Бялата книга за европейската отбрана, стратегията на Европейския съюз (ЕС), стратегията за вътрешната сигурност и за нас особено важна – стратегията за Черно море, инициирана съвестно от България и Румъния, са предпоставка за изграждането на тази архитектура на сигурност и отбрана на съюза, която чрез засилването на капацитета чрез отбранителните индустрии на държавите членки ще позволи ЕС да укрепне, за да посрещне предизвикателствата за утрешния ден, отбеляза министър-председателят.

Росен Желязков изказа съболезнования по повод трагедията, която се случи в Лисабон, където загинаха хора при дерайлирането на фуникуляр. Премиерът припомни, че Антонио Коща е бил три мандата кмет на Лисабон. Искам най-искрено да изразя съжалението си, каза премиерът. Всеки, посещавал Лисабон, познава този символ на града и това прави тази трагедия още по-чувствителна за нас, добави Желязков.

/ЛРМ/

