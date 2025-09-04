Надявам се да изиграем силни мачове в Еврокъп, при мъжете ще гоним победа във всеки мач, заяви пред БТА президентът на баскетболния Берое

Президентът на баскетболния Берое Иван Николов изрази своята надежда, че женският тим ще изиграе силни мачове в турнира Еврокъп и изрази увереност, че мъжкият отбор ще играе за победа срещу всеки съперник в България. Той говори пред БТА преди откритите тренировки на двата тима, които се проведоха в Стара Загора.

Иван Николов съобщи, че поне до края на месеца няма да има нови имена в женския отбор, а клубът е заявил участие и в Българска баскетболна лига (ББЛ) – жени. „Има шанс отборите в Националната баскетболна лига да се увеличат, но така или иначе до момента имаше два отбора, които бяха полуаматьорски. Затова се записахме и в ББЛ, където се очакват между седем и осем отбора. Идеята е младите момичета да получат повече шансове. Мечтата ни бе да разполагаме с няколко момичета от Стара Загора, сбъдваме я и в тима има 6-7 млади баскетболистки от града. Надявам се те да не прегорят и да покажат добра игра“, каза президентът.

Той коментира и ситуацията с трите отбора в женското първенството - Монтана, Рилски спортист и Берое. „И трите отбора в България са равностойни и при нормални обстоятелства в играта, които се надявам да има, Берое може да победи всеки - независимо дали ще бъде домакин или гост. Но нашият турнир тази година е Еврокъп. Това ще ни струва доста средства, но нямаше как да не го направим за нашите момичета. Ясно е, че само с българското първенство няма как да ги задържим“, посочи Иван Николов.

„Отборите в Еврокъп са много силни и с много по-големи бюджети от нашите, но при предните ни две участия в този турнир също бяха изключително класни. Тогава записахме победи. Иска ми се и сега да направим силни мачове там. Френският тим е носител на трофея от Еврокъп и се надяваме поне да израснем в тези двубои. Да помогнем както на младите ни играчи, така и на българския баскетбол. Швейцарският и полски отбори са многонационални. Имаме шанс срещу всеки, защото това е спорт все пак“, подчерта Иван Николов.

Относно мъжкия тим на Берое той сподели, че отборът ще играе за победа във всеки един мач, независимо от съперника. „Първенството при мъжете ще бъде много равностойно. Спартак (Плевен), Балкан, Рилски спортист и Черно море имат футболни бюджети и срещу тях ще ни бъде трудно, но нашият състав също е с добра селекция и ще се борим срещу всеки. Имаме вяра в уменията на нашия старши треньор Даниел Клечков и на отборния ни дух. Надявам се на добри резултати“, посочи Иван Николов.

Той уточни, че миналата година клубът е имал предварителни финансови затруднения, но сега няма задължения към играчи и почти никакви други. „На 99 процента сме изчистили всичко. Бюджетът ни не е по-висок от миналата година , но сме по-свободни като финанси. Отборът ни е малко по-скъп от миналата година. Инвестирахме в опитен треньор от Ямбол, в нашите зали, които използваме и най-вече в школата“, каза президентът.