Варненци отново протестираха с искане кметът Благомир Коцев да бъде освободен от ареста

Варненци отново излязоха тази вечер на протест с искане кметът Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев да бъдат освободени от ареста. Хората издигнаха плакати, които изразяваха недоволството си от управляващите и начина на раздаване на правосъдие в страната. Исканията са за незабавни действия по разглеждане на мярката за задържане на Благомир Коцев. Налице е умишлено бавене от страна на прокуратурата на внасянето на мярката в съда, което протестът счита за грубо нарушение на закона, смятат недоволните. Те скандираха "Искаме си кмета", "Победа" и други.

В протеста се включиха председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев и съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" Николай Денков, и.ф. кмет на Варна Павел Попов, заместник-кметове, общински съветници и други.

Асен Василев каза, че управляващите ги е страх от протестиращите, защото усещат какво им готвят. "Замразиха всички доходи, вдигнаха всички административни цени - ток, вода, винетки, тол такси, взеха повече заеми за шест месеца, отколкото за последните три години преди това", посочи Василев пред събралите се хора. Той каза, че това, което виждаме в момента, е абсолютен произвол и беззаконие. Той припомни, че преди повече от седмица за задържания кмет на Варна Благомир Коцев е внесено искане за преразглеждане на мярката и прокуратурата се оправдава, че Комисията за противодействие на корупцията не им давала документите. По думите му вече се е стигнало до момента, в който, ако трябва, той и колегите му ще влязат в Комисията, за да занесат документите в прокуратурата и оттам - в съда. Според него търпението на всички български граждани е започнало да се изчерпва заради цирковете, които по думите му "ни прожектират всеки Божи ден".

И.ф. кмет на Варна Павел Попов заяви, че ще продължат да се съпротивляват на опитите съдбата на един човек да се решава от това доколко той е близък с центъра на властта.

След края на протеста недоволните организират шествие до централни площад "Независимост" във Варна.

Благомир Коцев беше задържан на 8 юли. Тогава от държавното обвинение съобщиха, че антикорупционната комисия работи по акция във Варна, а действията са под надзора на Софийската градска прокуратура (СГП). На следващия ден от СГП съобщиха, че четирима души са обвинени и задържани за срок от 72 часа по разследване за корупционно престъпление във Варна.

На 11 юли Софийският градски съд започна разглеждането на мерките за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов, а няколко часа по-късно постанови "задържане под стража" за четиримата. Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста, реши на 18 юли Софийският апелативният съд. Магистратите постановиха в ареста да останат и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. На свобода срещу подписка излезе само бизнесменът Ивайло Маринов, защото, според съда, липсват доказателства за връзка с другите трима.

Срещу задържането на четиримата във Варна бяха проведени няколко протеста. Последният беше във вторник – 2 септември.