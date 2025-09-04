Книгата „Село Пирин – спомени и документи от борбата за свобода“ на певицата Любимка Бисерова бе представена в Гоце Делчев

Книгата „Село Пирин – спомени и документи от борбата за свобода“ на народната певица Любимка Бисерова бе представена в изложбената зала на Дома на културата в Гоце Делчев. В представянето се включиха проф. Искра Баева, д-р Велиана Христова, издателят Христо Георгиев и авторката. Изданието събира автентични свидетелства и архивни материали за участието на жителите на село Пирин в борбите за национално освобождение.

В своята книгата Бисерова, която е част от световноизвестното фолклорно трио „Сестри Бисерови“, разкрива дълбоката връзка между поколенията и непреходния дух на борците за свобода и национална независимост в Пиринския край. Тя поздрави публиката и с изпълнения на автентични народни песни.

Събитието бе открито от кмета на община Гоце Делчев Владимир Москов, който изрази благодарност за възможността изданието да бъде представено в града. Сред гостите на събитието бяха Неврокопският митрополит Серафим, заместник-кметовете Богдан Боцев, Валери Сарандев и Саид Иброш, както и председателят на общинския съвет Иван Геров. Събитието привлече представители на местната власт, културната общност и граждани.

Изданието бе представено през април в Регионалната библиотека в Благоевград, където участие взеха проф. Искра Баева, д-р Велиана Христова, издателят Христо Георгиев и Любимка Бисерова. Книгата е резултат от дългогодишни проучвания и цели да съхрани паметта за националноосвободителните борби в Пиринския край.