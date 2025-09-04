Процедура за прекласифициране на път и транспортната свързаност в общината бяха част от обсъдените теми на днешното заседание на Общинския съвет в Козлодуй

Общинските съветници в Козлодуй дадоха съгласие за иницииране на процедура за прекласифициране на част от път II-11 от второстепенен в първостепенен път IV клас. Отсечката минава по ул. „Ломска“ и ул. „Освободител“ до кръстовището с ул. „Георги Димитров“ и ул. „Княз Дондуков“ и е с дължина 5215 метра. Причината за промяната е натовареността и важността на пътя, като промяната ще даде възможност за по-добро поддържане.

Бяха приети всички точки от дневния ред на днешното заседание, на което присъстваха 12 от общо 17 общински съветници.

В отговор на писмо от жителката на Козлодуй Мая Занева в залата бе обсъдена ситуацията с липсата на редовен транспорт между общинския център, съставните села, съседните общини и столицата. Присъстващите в залата граждани поискаха повече яснота за фирмите превозвачи, както и възможност за закупуване на билети онлайн.

Други граждани поставиха въпрос за състоянието на паметниците на територията на общината и тяхната собственост. Беше даден пример с рушащия се паметник на Аспарухов вал, за който няма информация за собственост и съответно - отговорен за неговото поддържане.

В отговор на въпрос на общинския съветник Юлиян Тошев кметът предостави информация за видеонаблюдението в общината. Според информацията на територията ѝ има инсталирани над 200 камери за видеонаблюдение, като се предвижда разширение на системата. Темата ще се обсъжда и на следващо заседание, защото се очаква отговор от полицията за допълнително зададените въпроси от общинския съветник за ефективността на видонаблюдението.

Заради липсата на достатъчно деца съветниците разрешиха да бъдат създадени 13 маломерни паралелки в пет училища на територията на общината през учебната 2025/2026 г.

На заседанието бе представена и информация за работата на Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ Козлодуй за първото полугодие. От там отчитат спад в приходите от Здравната каса. За периода лечебното заведение е получило финансиране от касата в размер на 195 573 лева, което е със 119 762 лева по-малко сравнено със същия период на миналата година.