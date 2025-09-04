Общинските съветници в Козлодуй ще решават за маломерните паралелки в училища на територията на общината

Решение за формиране на маломерни паралелки в пет училища на територията на Община Козлодуй ще вземат на днешното си заседание общинските съветници в Козлодуй. Точката е част от дневния ред, публикуван на интернет страницата на администрацията. Очаква се заради недостиг на ученици маломерни паралелки за учебната 2025/2026 г. да има в Средно училище (СУ) „Христо Ботев“, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Начално училище „Васил Левски“ в Козлодуй, в Основно училище (ОУ) „Христо Ботев“ в с. Гложене и в ОУ „Васил Априлов“ в с. Хърлец.

Съветниците ще разгледат и предложението на заместник-кмета Ивалина Банова за промяна на класификацията на общински път II-11, както и отчета за приходите и разходите на местната болница за първото полугодие. В дневния ред е включен и сигнал от жителка на Козлодуй, която изразява неудовлетворението си от липсата, според нея, на заинтересованост от страна на администрацията за поддържане и развитие на обществен транспорт от община Козлодуй към близките селища, както и питане на общинския съветник Юлиян Тошев за зачестилите случаи на палежи в общината и ефективността на системата за видеонаблюдение.