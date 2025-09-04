Над 200 камери следят за сигурността в община Козлодуй, планира се разширение на видеонаблюдението

В община Козлодуй има инсталирани над 200 камери за видеонаблюдение, от тях 152 са обзорни за общо видеонаблюдение. Други 49 са за автоматично разпознаване на регистрационни номера и са разположени на 19 ключови кръстовища, допълнително функционират и два мониторинг центъра - един в административната сграда на Община Козлодуй и един в Районно управление Козлодуй. Информацията е част от отговора на кмета на общината Маринела Николова на въпрос, зададен от общинския съветник Юлиян Тошев за ефективността на общинското видеонаблюдение, заради зачестилите палежи на автомобили и имущество. Темата бе включена в дневния редна днешното заседание на съвета.

В писмения отговор на кмета се посочва, че камерите се поддържат в изправно състояние, всички устройства са с нощен режим и осигуряват 24-часов видеозапис. „При установяване на технически проблем, поддръжката реагира в рамките на 24 до 48 часа“.

Маринела Николова информира още, че има сключен нов договор за надграждане на системата, който предвижда разширяване на видеонаблюдението в допълнителни зони с повишен риск, както и интегриране на нови камери с висока резолюция и аналитични функции. По думите ѝ с представители на МВР са обсъдени и конкретни мерки за допълнително наблюдение на приоритетни зони, засилено полицейско присъствие в нощните часове и подобряване на осветлението в критичните точки.

„Общинското ръководство е наясно със сериозността на ситуацията и работи активно за гарантиране на сигурността и спокойствието на жителите на община Козлодуй. Приканваме и гражданите да бъдат активни, като подават сигнали към компетентните органи при съмнения за престъпна дейност“, казва още в отговора си кметът.

Темата ще има продължение и на следващо заседание, защото се очаква отговор от полицейското управление на допълнителните въпроси на общинския съветник за това колко престъпления са разкрити през последните две години чрез камерите, от тях има ли неработещи в момента и какви са сроковете за разширение на видеонаблюдението.