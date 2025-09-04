Подробно търсене

Никифорос Арваниту от Гърция спечели 72-рото издание на Обиколката на България

Корепондент на БТА в Сливен Сабина Стефанова
Никифорос Арваниту от Гърция спечели 72-рото издание на Обиколката на България
Никифорос Арваниту от Гърция спечели 72-рото издание на Обиколката на България
БТА, Сливен (4 септември 2025) Колоездене - Обиколка на България, 72-ро издание. На снимката: победителите на 72-то издание: 1-во място - Никифорос Араваниту, 2-ро място - Доминик Робер, 3-то място - Джулиан Бореш.Снимка: кореспондент на БТА в Сливен Сабина Стефанова (ПК)
Сливен,  
04.09.2025 21:11
 (БТА)

Гъркът Никифорос Арваниту от отбора на Юнайтед Шипинг спечели 72-рото издание на Обиколката на България. 

Арваниту, който носеше "жълтата фланелка" през почти цялото състезание, остана втори в заключителния пети етап, който бе съкратен до 50,4 километра, но отново бе със старт и финал в Сливен. Победител стана полякът Павел Шостка от тима на Моного. Той пристигна начело на група от 16 състезатели, която получи еднакво време от 1 час, 14 минути и 8 секунди. Място на подиума в етапа зае и германецът Доминик Рьобер от тима на Беноти.

В генералното класиране Арваниту изпревари с 21 секунди Рьобер. Трети на 25 секунди изоставане е друг германец - Юлиан Бореш от РЕМБЕ рад-нет.

От българските състезатели най-напред се класира Мартин Папанов. Колоездачът на тайванския Сито Тригон е четвърти на 29 секунди от шампиона Арваниту. Пети, също на 29 секунди, е етапният победител Шостка, а топ 6 се допълни от италианеца Томазо Ригати от Граняно на 34 секунди.

Арваниту стана и носител на "бялата фланелка" за най-добър млад състезател до 23 години. 

Ригати спечели "фланелката на точки" за най-добър катерач, а "лилавата фланелка" за активност стана притежание на сърбина Михайло Столич от Юнайтед Шипинг. 

В отборното класиране на първо място е тимът на Макссолар, следван от Галина Екотек и Моного.

/ГК/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:55 на 04.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация