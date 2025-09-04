Подробно търсене

Подписите за внасяне на вот на недоверие към правителството ще бъдат събрани, каза Асен Василев

Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева, Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Снимка: кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков.
Варна,  
04.09.2025 20:04
 (БТА)

Необходимите подписи за внасяне на нов вот на недоверие към правителството ще бъдат събрани, каза тази вечер във Варна лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, който се присъедини към поредния протест срещу задържането на кмета на града Благомир Коцев в ареста.

Василев посочи, че все още се водят разговори каква ще е конкретната тема на искането за оставката на кабинета. По думите му може да бъдат всички „безобразия, които се случват и това, че де факто държавата не се управлява от Министерския съвет (МС)“. Премиерът даже не знае къде са му министрите, държавата се управлява от Борисов и Пеевски, които са завладели и МС, и абсолютно всички институции, каза Василев. Той изтъкна, че в момента доходите са замразени, а цените скачат - на тока, на водата, на винетките, на тол таксите, дори на домакинските електроуреди. Линията на бедност се вдигна с 20 процента, отново имаме 1,4 милиона души, които на края на месеца ще трябва да избират между хляба и лекарствата, допълни Василев. По думите му броят на тези хора през последните три години е бил драстично намален. „През 2022 година бяхме останали с под 100 000 души под линията на бедност, сега сме обратно на 1,4 милиона“, каза Василев.

Търпението на всички българи се изчерпва от цирковете, които ни се прожектират всеки ден, за да си прикриват кражбите, каза още лидерът на „Продължаваме промяната“. Той припомни, че днес ГЕРБ, „Има такъв народ“, БСП и „ДПС – Ново начало“ са отхвърлили ветото на президента върху закона за разпродаването на държавни имоти. „Скриха списъка с имотите, скриха търговете, сега отхвърлиха ветото и нищо не им пречи да започнат да разпродават. Независимо какво говорят по телевизиите, в парламента правят друго“, посочи Василев.

За ареста на кмета на Варна той каза, че това, което се случва по случая е „абсолютно беззаконие“. Василев припомни, че преди повече от седмица в прокуратурата е внесено искане за промяна на мярката на задържания кмет, което обаче още не е стигнало до съда. Прокуратурата се оправдава, че Комисията за противодействие на корупцията (КПК) не им давала документите по случая, обясни Василев. Той бе категоричен, че ако до края на тази седмица държавното обвинение не изпълни законовите си задължения, той и колегите му ще отидат в КПК, ще вземат документите и ще ги занесат до прокуратурата и оттам - до съда.

Свързани новини

02.09.2025 20:04

Варненци отново излязоха на протест с искане кметът Благомир Коцев да бъде освободен от ареста

Варненци отново излязоха тази вечер на протест с искане кметът Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев да бъдат освободени от ареста. Хората издигнаха плакати, които изразяваха недоволството им от управляващите и начина на раздаване на правосъдие в страната.
15.08.2025 19:37

В Деня на Варна граждани излязоха отново на протест заради ареста на кмета Благомир Коцев

В Деня на Варна – 15 август, граждани отново излязоха на протест заради ареста на кмета Благомир Коцев и двама общински съветници от "Продължаваме промяна – Демократична България". Този път недоволните се събраха пред ресторант, за който се счита, че е на Пламенка Димитрова - бизнесдамата, дала показания срещу Коцев. Срещу нея в Районния съд във Варна бе подаден иск от председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев за вреди от неимуществен характер, "причинени от неверни, клеветнически, обидни и инкриминиращи твърдения".

Към 20:20 на 04.09.2025 Новините от днес

