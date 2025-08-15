В Деня на Варна граждани излязоха отново на протест заради ареста на кмета Благомир Коцев

В Деня на Варна – 15 август, граждани отново излязоха на протест заради ареста на кмета Благомир Коцев и двама общински съветници от "Продължаваме промяна – Демократична България". Този път недоволните се събраха пред ресторант, за който се счита, че е на Пламенка Димитрова - бизнесдамата, дала показания срещу Коцев. Срещу нея в Районния съд във Варна бе подаден иск от председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев за вреди от неимуществен характер, "причинени от неверни, клеветнически, обидни и инкриминиращи твърдения".

Хората издигнаха плакати с искания за свобода за Варна и за кмета. Скандираха за справедливост и освождаването на Коцев.

Благомир Коцев бе задържан на 8 юли. Тогава от държавното обвинение съобщиха, че антикорупционната комисия работи по акция във Варна, а действията са под надзора на Софийската градска прокуратура (СГП). На следващия ден от СГП съобщиха, че четирима души са обвинени и задържани за срок от 72 часа по разследване за корупционно престъпление във Варна.

На 11 юли Софийският градски съд започна разглеждането на мерките за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов, а няколко часа по-късно постанови "задържане под стража" за четиримата.

Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста, реши на 18 юли Софийският апелативният съд. Магистратите постановиха в ареста да останат и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. На свобода срещу подписка излезе само бизнесменът Ивайло Маринов, защото, според съда, липсват доказателства за връзка с другите трима.

Срещу задържането във Варна бяха проведени няколко протеста. Последният бе на 27 юли, когато шествието за кратко блокира няколко от ключовите кръстовища в града.