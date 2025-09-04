Даниел Леви се оттегля от Тотнъм

site.btaДаниел Леви се оттегля от Тотнъм
Дългогодишният изпълнителен председател на Тотнъм Даниел Леви се оттегля от поста си след близо 25 години начело на "шпорите", обявиха от клуба от Висшата английска лига в четвъртък.
"Всичко това е част от амбицията на клуба да гарантира постигане на дългосрочен спортен успех", се казва в изявление в официалния уебсайт на лондонския отбор.
Леви, известен със строгия си стил на преговори, често е бил източник на разочарование за феновете на столичани, които го обвиняват, че не е успял да осигури футболистите, способни да печелят трофеи редовно. Даниел Леви е в основата на трансформацията на клуба с нов стадион и модерна тренировъчна база.
"Невероятно се гордея с работата, която свърших заедно с екипа и всички наши служители. Изградихме този клуб и той може да бъде конкуренция в тежка категория на най-високо ниво", каза Даниел Леви.
Носителят на трофея в Лига Европа за миналия сезон Тотнъм няма да прави промени в собствеността или акционерната структура на клуба.
/АВ/
