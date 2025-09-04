Подробно търсене

„Да, България“ категорично осъжда жестокото нападение срещу началника на полицията в Русе, написаха от политическата сила във Фейсбук

Петра Куртева
Лого: "Да, България"
София,  
04.09.2025 21:05
„Да, България“ категорично осъжда жестокото нападение срещу началника на полицията в Русе. Това написаха от формацията във Фейсбук.

Подобни актове на насилие са несъвместими с принципите на правовата държава и гражданското общество и разклащат усещането за сигурност и ред. Защитата на институциите и техните представители е фундаментална за функционирането на всяка правова държава, отбелязват от политическата сила. 

"Има четирима задържани по случая - трима на по 19 години и един на 15 години", каза по-рано днес заместник-директорът на Областната дирекция на МВР в Русе комисар Александър Ковачев. Говорителят на Районната прокуратура в Русе Светослав Великов заяви, че по случая е образувано досъдебно производство за две престъпления - за квалифицирано хулиганство и за средна телесна повреда, нанесена по хулигански подбуди. Наказанията, които се предвиждат за тези две престъпления, са съответно до пет години затвор и от две до 10 години. За причинена средна телесна повреда на полицейски служител законодателят предвижда по тежко наказание - от три до 10 години затвор. 

