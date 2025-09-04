Турция постигна трудна победа над Грузия на старта на квалификациите в група Е, където е и България

Турция постигна много трудна победа с 3:2 над Грузия в първата среща от група Е на Световните квалификации по пътя към Мондиал 2006 на препълнения стадион "Борис Пайчадзе" в Тбилиси. По-късно тази вечер в другата среща от потока България посреща Испания.

Два гола за турците вкара Керем Актюркоглу, а Мерт Мюлдюр откри в началото. Зурико Давиташвили върна едно попадение за Грузия през втората част, което просто оформи крайния резултат. Съдията Давиде Маса от Италия имаше доста работа, като се наложи три пъти да се допита до колегите си от стаята за видеопомощ (ВАР), да покаже един червен и шест жълти картона.

За Грузия следващото предизвикателство е домакинство на България в неделя (7-и септември) от 16.00 часа, а Турция приема Испания.

Турците играха почти 25 минути с 10 души, тъй като резервата им Баръш Йълмаз беше изгонен с директен червен картон.

Гостите откриха резултата още в 3-ата минута, когато Мерт Мюлдюр надскочи защитата в малкото наказателно поле, за да посрещне центриране Арда Гюлер от ъглов удар и отбеляза с глава, пращайки топката горния десен ъгъл. Гюлер можеше да удвои седем минути по-късно, но бранител блокира в последния момент удара му.

Грузинците опитаха да реагират, но можеха да получат втори гол в 24-ата минута, когато Гюлер направи нов пропуск. Този втори гол все пак падна 4 минути преди края на първата част, когато се разписа Керем Актюркоглу. Попадението беше преразгледано с помощта на системата за видеопомощ (ВАР) заради евeнтуална засада и потвърдено.

Седем минути след началото на второто полувреме турците стигнаха до трети гол и напрактика решиха всичко в мача, след като домакините сбъркаха при изнасянето на топката. Това направи най-опитният, капитанът Гурам Кашия, който буквално сервира кълбото на Юнус Акгюн. Впечатляващо беше как турците с невероятно бърза реакция пренесоха трима думи в наказателното поле на Грузия, а след два паса топката стигна до Керем Актюркоглу, който на празна врата нямаше как да сбърка.

Но Грузия беше започнала да играе все по-добре след второто попадение и стигна до намаляване на пасива в 63-ата минута, когато Зурико Давиташвили при добавка не сбърка. Домакините направиха бърза атака и удар на Aнзор Меквабишвили, който се отби в страничната греда и се върна при неговия съотборник.

Турците останаха с 10 на терена в 69-ата минута, след като резервата Баръш Йълмаз беше изгонен заради груб фаул в краката на Георги Кочорашвили. Ситуацията беше гледана четири минути с помощта на системата ВАР, преди съдията Давиде Маса да вземе решение. Някъде тук в разправиите от резервната скамейка беше изгонен и треньорът на домакините Вили Саньол, който в доста периоди от мача реагира крайно бурно.

Голямата звезда на домакините Хвича Кварацхелия няма да запомни кой знае как този мач, но в 83-ата и в 84-ата на два пъти се размина с отбелязването на гол.

Вече останали с човек повече, а и носени от подкрепата на публиката, грузинците стигнаха до втори гол. Вкара го именно Кварацхелия в 8-ата минута на добавеното време, след като получи топката малко след границата на наказателното поле и с десния крак и благодарение на лек рикошет се разписа.

Грузия дори можеше да стигне и до равенството, но в последната минута вратарят Чакър спаси мощен изстрел на Давиташвили.

Състави:

Грузия: Георги Мамардашвили, Отар Какабадзе (85 - Георги Гочолейшвили), Гурам Кашия, Саба Гогличидзе, Лука Лочошвили (69 - Иракли Азаров), Георги Цитаишвили (69 - Ника Гагнидзе), Георги Кочорашвили, Анзор Меквабишвили (81 - Георги Гуляишвили), Зурико Давиташвили, Жорж Микаутадзе, Хвича Кварацхелия

Турция: Угюрджан Чакър, Мерт Мюлдюр, Мерих Демирел, Абдулкерим Бардакчъ, Ерен Елмалъ, Хакан Чалханоглу, Исмаил Юкшек (46 - Оркун Кьокчу), Юнус Акгюн (66 - Огюз Айдън), Керем Актюркоглу (66 - Баръш Йълмаз), Кенан Йълдъз (79 - Ферди Кадъоглу), Арда Гюлер (85 - Ирфан Джан Кахведжъ)