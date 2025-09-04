Турските власти задържаха известен ютюбър по обвинения в насаждане на омраза

Турските власти са задържали ютюбъра Йозкан Бозкурт, известен в Турция с канала си „Жълт микрофон“ (Sarı Mikrofon), по обвинения в насаждане на омраза, съобщава сайтът „Търкиш минит“.

Каналът „Жълт микрофон“ е популярен в Турция, като видеата в него включват основно улични репортажи, в които хора от екипа на продукцията спират минувачи и случайни хора и им задават въпроси, свързани с разнообразни теми.

По информация на „Търкиш минит“ задържането на Бозкурт е свързано с качено наскоро в канала „Жълт микрофон“ видео от град Чорлу (Северозападна Турция), на което се вижда как мъж стреля с пушка във въздуха, а младо момче отправя заплашителен призив към камерата.

Във връзка със случая прокуратурата в Чорлу е повдигнала обвинение за „насаждане на омраза сред обществото“ и е издала заповед за задържането на Бозкурт. На 29 август собственикът на канала „Жълт микрофон“ е задържан за кратко, след което е пуснат и му е наложена мярка подпис и забрана за пътуване извън страната, а днес – Бозкурт е арестуван за постоянно.

Уличните интервюта, често излъчвани от различни ютюб канали в Турция, са подложени на все по-голям контрол от страна на властите, като участниците понякога са задържани заради коментарите им, коментира „Търкиш минит“. През май собственикът на друг популярен ютюб канал за улични репортажи - „İlave TV“ - Ариф Коджабъйък бе арестуван по обвинение в „обида към президента“.

От септември 2024 г. насам, създателите на съдържание, които провеждат улични интервюта в Турция, са задължени да получат лиценз от медийния регулатор в страната - Висшия съвет за радио и телевизия (RTÜK). Съветът твърди, че мярката има за цел да предотврати разпространяването на клевети и дезинформация, но мнозина я възприемат като опит за контрол над независимите медии и ограничаване на публичния дискурс. Уличните интервюта, които позволяват на гражданите да изразяват откровени мнения по теми, вариращи от икономически трудности до политическо недоволство, са се превърнали в особена цел поради нефилтрирания си характер, отбелязва още „Търкиш минит“.