Подробно търсене

Решението на българския парламент е да не изпращаме войски в Украйна, каза Росен Желязков пред Антонио Коща

Иван Лазаров
София,  
04.09.2025 23:34
 (БТА)

Решението на Народното събрание е, че ние няма да изпращаме войски в Украйна. Това каза премиерът Росен Желязков на съвместен брифинг с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който тази вечер пристигна на посещение в България. 

Ще си изпълним ангажимента като страна, част от Коалицията на желаещите, в рамките и в предела на решението на Народното събрание, отбеляза българският министър-председател. Той подчерта, че участието на България ще бъде чрез антиминни спомагателни кораби и чрез летищна и друга спомагателна инфраструктура. 

По-рано днес премиерът Желязков проведе видеоконферентна връзка между държавните и правителствени ръководители на страните от "Коалицията на желаещите“ и изтъкна, че гаранциите за сигурност са фундамент за постигане на траен и устойчив мир.

Визитата на Антонио Коща в България е част от обиколка на столиците на държавите членки на Европейския съюз, с цел да обмени и събере вижданията на държавните и правителствените ръководители относно актуалните теми в ЕС, подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните срещи на върха, както и да се запознае с приоритетите на различните държави по Многогодишната финансова рамка.

/ЛРМ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

04.09.2025 23:46

Изпълнението на ангажимента за вписване на българите в Конституцията на Република Северна Македония е предпоставката за пълноправно членство в ЕС, заяви Росен Желязков

Ние никога не сме търсили аргументи във вътрешнополитическите дебати в Република Северна Македония (РСМ), но се надяваме, че езикът на омразата и спазването на правата на българското малцинство и ангажиментът за вписването в Конституцията на РСМ ще
04.09.2025 22:51

Европа стои плътно до Украйна, трябва да възпираме хибридните заплахи, каза председателят на Европейския съвет Антонио Коща

Европа стои плътно до Украйна като истински партньор. Това каза председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който пристигна на посещение в България и бе посрещнат от премиера Росен Желязков.  Нашата подкрепа помогна на Украйна да остане
04.09.2025 22:34

Само ефективната отбрана е начинът за въздържане на агресивното поведение, демонстрирано през последните години, заяви премиерът Желязков

Само ефективната отбрана е начинът за въздържане на агресивното поведение, демонстрирано през последните години, заяви министър-председателят Росен Желязков. Той посрещна в резиденция "Бояна"председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:58 на 05.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация