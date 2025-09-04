Само ефективната отбрана е начинът за въздържане на агресивното поведение, демонстрирано през последните години, заяви премиерът Желязков

Само ефективната отбрана е начинът за въздържане на агресивното поведение, демонстрирано през последните години, заяви министър-председателят Росен Желязков. Той посрещна в резиденция "Бояна"председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който пристигна тази вечер в София.

Затова и укрепването на европейската сигурност и отбрана в стратегическите документи, които тази година приехме – Бялата книга за европейската отбрана, стратегията на Европейския съюз (ЕС), стратегията за вътрешната сигурност и за нас особено важна – стратегията за Черно море, инициирана съвестно от България и Румъния, са предпоставка за изграждането на тази архитектура на сигурност и отбрана на съюза, която чрез засилването на капацитета чрез отбранителните индустрии на държавите членки ще позволи ЕС да укрепне, за да посрещне предизвикателствата за утрешния ден, отбеляза министър-председателят.

Росен Желязков изказа съболезнования по повод трагедията, която се случи в Лисабон, където загинаха хора при дерайлирането на фуникуляр. Премиерът припомни, че Антонио Коща е бил три мандата кмет на Лисабон. Искам най-искрено да изразя съжалението си, каза премиерът. Всеки, посещавал Лисабон, познава този символ на града и това прави тази трагедия още по-чувствителна за нас, добави Желязков.

Той припомни, че само преди няколко дни председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен беше в България. Както нейната визита, така и Вашето посещение, са важна част от израза на солидарност на страните членки и единството на всички членове на ЕС по важните въпроси от европейския дневен ред. Един от най-важните въпроси е европейската архитектура за сигурност, защото сигурността е фундаментът, на който се изгражда благоденствието на нашия съюз, заяви премиерът Желязков.

Страната ни е предприела необходимите стъпки за засилване на инвестициите в ключови военни способности и планира важни съвместни проекти с други страни членки за придобиване на системи, особено в сферата на противовъздушната, противоракетната, военната мобилност, артилерията, безпилотни летателни апарати и други, каза Желязков. По думите му важно за страната ни е трайната стабилност и просперитет в Украйна, защото това е гаранция за траен мир и просперитет в Европа.

Сигурността в Черно море е важна предпоставка за сигурността в Европа. Черноморският басейн е важен за свързаността, за енергийната независимост, защото агресията показа, че енергетиката, търговията, хуманитарната сигурност са много важен инструмент за натиск и Черно море не може да се разглежда изолирано като басейн, а като неразделна част от по-широка европейска система за сигурност, заяви българският премиер пред Антонио Коща.

България ще поддържа своето желание да изгради Черноморския център за морска сигурност във взаимодействие с Румъния и Турция. Западните Балкани също остават стратегически приоритет за нас, допълни министър-председателят.

По думите му България още от председателството си на Съвета на ЕС ясно заяви, че разширяването на съюза в Западните Балкани е приоритет за страната ни, защото това гарантира повече сигурност и просперитет на всички страни от Западаните Балкани.

По темата за Република Северна Македония позицията на България остава непроменена - единственият път напред е пълното изпълнение на договореностите на Европейския консенсус от 2022 г. без възможност за тяхната ревизия, информира Росен Желязков председателя на Европейския съвет.

Българският премиер обърна внимание и на ситуацията в Близкия Изток, особено на хуманитарната криза, която според него изисква проактивни действия, които ЕС много ясно е изразил. Ние настояваме за рязко подобряване на хуманитарната ситуация в Газа, както и за освобождаване на заложниците и за диалог, заяви Росен Желязков.

Той акцентира и върху трансатлантическите предизвикателства, тъй като отношенията със САЩ и Канада са от решаващо значение за сигурността от двете страни на Атлантика. Активното ангажиране в Черноморския регион и Западните Балкани на САЩ и Канада са от решаващо значение за стабилността и просперитета, посочи Желязков.

Относно новият политически сезон в Европа премиерът каза, че трябва да се гарантира достъпна енергия от диверсифицирани източници на достъпни цени и да се прилага балансиран подход към климатичните политики, като се отчитат националните ни специфики.

По темата за бъдещата многогодишна финансова рамка Желязков каза, че България настоява за балансиран подход, който адекватно да финансира новите приоритети - отбрана и сигурност, като в същото време да запази досегашните средства за кохезия и обща земеделска политика.

Визитата на Антонио Коща в България е част от обиколка на столиците на държавите членки на Европейския съюз, с цел да обмени и събере вижданията на държавните и правителствените ръководители относно актуалните теми в ЕС, подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните срещи на върха, както и да се запознае с приоритетите на различните държави по Многогодишната финансова рамка.