София Господинова
Изпълнението на ангажимента за вписване на българите в Конституцията на Република Северна Македония е предпоставката за пълноправно членство в ЕС, заяви Росен Желязков
Брифинг на министър-председателя Росен Желязков (на снимката) и председателя на Европейския съвет Антонио Коща се провежда в резиденция „Бояна“. Снимка: Минко Чернев/БТА
София,  
04.09.2025 23:46
Ние никога не сме търсили аргументи във вътрешнополитическите дебати в Република Северна Македония (РСМ), но се надяваме, че езикът на омразата и спазването на правата на българското малцинство и ангажиментът за вписването в Конституцията на РСМ ще бъдат изпълнени, защото това е предпоставката да продължат по пътя на пълноправното си членство в Европейския съюз. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в отговор на журналистически въпрос. Той посрещна в резиденция "Бояна" председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който пристигна тази вечер в София.

Позицията на България по повод интеграцията на РСМ в ЕС винаги е била последователна и принципна. Българските правителства на Бойко Борисов работиха добре с правителствата на РСМ и с правителствата на Заев и на Ковачевски, подчерта българският премиер. Той напомни за подписания договор за добросъседство. Беше намерен онзи модус, който да даде възможност РСМ, както и останалите балкански държави, на базата на своите собствени заслуги да напредне в процеса по присъединяване, каза Желязков.

Компромисното предложение по време на френското председателство беше одобрено от Съвета, получи одобрението от българския парламент и нищо оттогава не се е променило - нито по отношение на принципите, нито по отношение на подхода, което да дава основание на нашите колеги от Скопие да твърдят, че има български диктат, каза Желязков. Той припомни, че с решение на Народното събрание от тази година България препотвърди своята позиция и изрично заяви, че няма да поставя други искания за ангажименти от страна на нашите съседи. Според Желязков е било неоправдано и излишно обжалването в Конституционния съд на РСМ на подписания протокол към договора за добросъседство. Желязков каза, че този договор предвиждаше всяка година да се прави преглед на изпълнението на договора, което е част от договора за добросъседство, част е и от консенсуса от 2022 година. 

05.09.2025 00:23

Одобреното е одобрено, договореното – договорено и те трябва да го изпълнят, заяви Антонио Коща за присъединяването на Република Северна Македония към ЕС

Разбирам негодуванието на Република Северна Македония (РСМ), тъй като те са променили Конституцията си, националния флаг, наименованието на държавата си и естествено очакват, че може да се конкретизира процесът по присъединяване към Европейския съюз
04.09.2025 23:34

Решението на българския парламент е да не изпращаме войски в Украйна, каза Росен Желязков пред Антонио Коща

Решението на Народното събрание е, че ние няма да изпращаме войски в Украйна. Това каза премиерът Росен Желязков на съвместен брифинг с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който тази вечер пристигна на посещение в България.  Ще си
04.09.2025 22:51

Европа стои плътно до Украйна, трябва да възпираме хибридните заплахи, каза председателят на Европейския съвет Антонио Коща

Европа стои плътно до Украйна като истински партньор. Това каза председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който пристигна на посещение в България и бе посрещнат от премиера Росен Желязков.  Нашата подкрепа помогна на Украйна да остане
04.09.2025 22:34

Само ефективната отбрана е начинът за въздържане на агресивното поведение, демонстрирано през последните години, заяви премиерът Желязков

Само ефективната отбрана е начинът за въздържане на агресивното поведение, демонстрирано през последните години, заяви министър-председателят Росен Желязков. Той посрещна в резиденция "Бояна"председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който

