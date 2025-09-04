Изпълнението на ангажимента за вписване на българите в Конституцията на Република Северна Македония е предпоставката за пълноправно членство в ЕС, заяви Росен Желязков

Ние никога не сме търсили аргументи във вътрешнополитическите дебати в Република Северна Македония (РСМ), но се надяваме, че езикът на омразата и спазването на правата на българското малцинство и ангажиментът за вписването в Конституцията на РСМ ще бъдат изпълнени, защото това е предпоставката да продължат по пътя на пълноправното си членство в Европейския съюз. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в отговор на журналистически въпрос. Той посрещна в резиденция "Бояна" председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който пристигна тази вечер в София.

Позицията на България по повод интеграцията на РСМ в ЕС винаги е била последователна и принципна. Българските правителства на Бойко Борисов работиха добре с правителствата на РСМ и с правителствата на Заев и на Ковачевски, подчерта българският премиер. Той напомни за подписания договор за добросъседство. Беше намерен онзи модус, който да даде възможност РСМ, както и останалите балкански държави, на базата на своите собствени заслуги да напредне в процеса по присъединяване, каза Желязков.

Компромисното предложение по време на френското председателство беше одобрено от Съвета, получи одобрението от българския парламент и нищо оттогава не се е променило - нито по отношение на принципите, нито по отношение на подхода, което да дава основание на нашите колеги от Скопие да твърдят, че има български диктат, каза Желязков. Той припомни, че с решение на Народното събрание от тази година България препотвърди своята позиция и изрично заяви, че няма да поставя други искания за ангажименти от страна на нашите съседи. Според Желязков е било неоправдано и излишно обжалването в Конституционния съд на РСМ на подписания протокол към договора за добросъседство. Желязков каза, че този договор предвиждаше всяка година да се прави преглед на изпълнението на договора, което е част от договора за добросъседство, част е и от консенсуса от 2022 година.