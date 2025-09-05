Одобреното е одобрено, договореното – договорено и те трябва да го изпълнят, заяви Антонио Коща за присъединяването на Република Северна Македония към ЕС

Разбирам негодуванието на Република Северна Македония (РСМ), тъй като те са променили Конституцията си, националния флаг, наименованието на държавата си и естествено очакват, че може да се конкретизира процесът по присъединяване към Европейския съюз (ЕС). Но одобреното е одобрено, договореното – договорено и те трябва да го изпълнят, каза председателят на Европейския съвет Антонио Коща в отговор на това може ли България да разчита на подкрепата на Европейския съвет и на ЕК за вписването на българите в конституцията на РСМ.

Коща пристигна тази вечер в София и даде съвместен брифинг с премиера Росен Желязков в резиденция "Бояна".

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща припомни, че през 2022 г. Европейският съвет одобри условията за присъединяване на РСМ към ЕС и държавата трябва да изпълни тези ангажименти, за да напредне в преговорите. Лично съм много ангажиран в този процес, посещавал съм и България и РСМ, вярвам, че след изборите в РСМ можем да напреднем. РСМ работи от дълго време по този процес, заяви Антонио Коща.

Той изтъкна, че в същото време обаче е много важно да се гради доверие и да се гарантира пред РСМ, че няма да искаме нещо повече да се прави впоследствие. Коща приветства това, че повечето правителства са работили по конкретни въпроси, които могат да подобрят свързаността на двата народа и конкурентоспособността на двете икономики.

Антонио Коща каза, че когато идва в региона, винаги казва едно и също, а именно, че процесът по присъединяване изисква много, но най-важното е да се промени нагласата. Защото най-важното е, че регионът сам може да преодолее конфликтите от миналото и да се съсредоточи върху споделеното бъдеще, заяви председателят на Европейския съвет. Когато има някакви съмнения дали е възможно, винаги си спомняйте как е роден ЕС. Нашият съюз е роден от пепелта на Втората световна война, когато страни като Франция и Германия след три драматични войни са решили да кажат – край, припомни историята на съюза той. По думите му успехът на ЕС идва от решението на страни като Франция и Германия да загърбят миналото. Преодоляваме миналите си конфликти и сега е време да работим заедно, за да градим споделено бъдеще, заяви Антонио Коща.