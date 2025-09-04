МОНЦАМЕ: Пазарите на Евразия са открити за монголското селско стопанство, каза премиерът Гомбоджав Занданшатар

Пазарите на Евразия са открити за монголския селскостопански сектор, което създава възможности за развитието му. В бъдеще селското стопанство трябва да заеме ключова роля, каза премиерът на Монголия Гомбоджав Занданшатар на среща със служители на министерството на прехраната, селското стопанство и леката промишленост, предаде националната новинарска агенция МОНЦАМЕ.

Директорът на отдела за координиране на аграрната политика на министерството Д. Есун-Ердене съобщи, че търговските банки са предоставили кредити за попълване на оборотни средства и инвестиции в сферата на скотовъдството, земеделието и хранително-вкусовата промишленост. "Правителството реши да предостави десетпроцентна отстъпка за създаване на комбинирани земеделски и животновъдни стопанства, за да укрепи хранителния и селскостопански сектор като основа на икономиката", допълни той.

"Издаваме изгодни кредити за разширяване на мощностите на предприятията за преработка на вълна, кашмир и кожа, а също така за подкрепа на дейността им. В рамките на националното движение "Бяло злато" родните производители са преработили около 4200 тона кашмир. Мощностите на преработвателните предприятия се удвоиха", подчерта началникът на управлението за координиране на политиката в областта на леката промишленост М. Дондогдорж.

В рамките на националната инициатива "Продоволствена революция" повече от 2525 физически и юридически лица в земеделския, скотовъдния и хранителния сектор получиха изгодни кредити на сумата от 1,26 трилиона тугрика (около 590 млн. лева). Благодарение на това са открити 25 нови хранителни предприятия, разширени са още 22 и е модернизирано оборудването на други 22 предприятия.

Премиерът Занданшатар отбеляза, че преместването на министерството на прехраната, селското стопанство и леката промишленост в областта Дархан Ул е правилно решение. Той подчерта необходимостта от комплексно развитие на скотовъдството, земеделието, а също така на малкия и среден бизнес. Освен това той отбеляза, че селскостопанският сектор играе ключова роля в икономиката на страната, която е отбелязала ръст от 5,6 % през първата половина на годината. "Селското стопанство създава най-голям брой работни места, затова и правителството има намерение да продължи с разнообразяването на развитието му", заключи премиерът.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОНЦАМЕ)