Подробно търсене

Когато един обичан човек на изкуството си отиде, той никога не си отива реално, каза синът на Любен Зидаров в Пловдив

Кореспондент на БТА в Пловдив Ани Михайлова
Когато един обичан човек на изкуството си отиде, той никога не си отива реално, каза синът на Любен Зидаров в Пловдив
Когато един обичан човек на изкуството си отиде, той никога не си отива реално, каза синът на Любен Зидаров в Пловдив
БТА, Пловдив (4 септември 2025) Гостуващата изложба „Любен Зидаров, 100 години“ беше открита тази вечер в зала „2019“ в Пловдив.Снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Ани Михайлова (БТ)
Пловдив,  
04.09.2025 23:34
 (БТА)

Когато един обичан човек, още повече автор, още повече свързан с изкуството, си отиде, той никога не си отива реално. Той е в мен, той е между нас, той е заради нас тук, дори мисля, че той участваше в това сложно редене последните четири дни. Това каза на откриването на гостуващата изложба „Любен Зидаров, 100 години“ тази вечер в Пловдив изкуствоведът Филип Зидаров, син на художника Любен Зидаров.

„Благодаря на институциите, които предоставиха творби за тази изложба и на частните колекционери, които се съгласиха в тази експозиция да участват техни собствености – много от тях недостъпни или почти никога непоказвани в колекции. Затова тази изложба е по-различна, затова тя е не само различно пространство, но и един втори том, едно второ издание на онова, което всъщност тази ретроспекция на един толкова дълъг и богат творчески живот е подложен на съдбата“, каза той пред гостите.

По думите му има  нещо необичайно във факта, че кураторът на тази изложба е едновременно и син на автора, и професионалист, историк на изкуството, изкуствовед и критик. „И също така от десетилетия със гордост мога да кажа, нещо като партньор в тандем с баща ми, с който почти заедно осъществявахме повечето негови изложбени и издателски проекти през годините“, добави той.

Посочи, че също така за първи път извън София се показва големият стенен килим, озаглавен „Моят град“ и то по начин, какъвто на друго място не е бил показван досега, защото до него е изложен неговият така наречен „проект“, който всъщност е една илюстрация на градовете, които авторът е обичал, а сред тях е и Пловдив.

Уточни, че в изложените цикли, които са любими на публиката и колекционерите присъства едно смесване между илюстрацията и живописта, където илюстрацията става все по-живописна, а живописта все по-разказваща.

Според Филип Зидаров едни от най-характерните черти на баща му са били чувството за хумор, сарказмът и самоиронията му. „Той беше казал „Аз не мога да кажа на всеки какво мисля за него, защото тогава ще се скарам с целия свят, но със себе си не мога да се скарам. И затова мога да се представя по какъвто искам начин - смешен, ироничен, подигравателен, но това съм аз, и същевременно, не само аз“, каза кураторът на изложбата относно шеговитите автопортрети на твореца.

Той разказа, че когато баща му многократно е илюстрирал някои свои любими произведения и автори като Ханс К. Андерсен, е споделил, че е започнал да разбира писателя, едва когато е стигнал до неговата възраст. „Това е пример за мъдростта на голямата литература – тя може да бъде четена и разбирана по един начин от малки деца, от юноши, от по-големи, от възрастни и дори от старци“, посочи Зидаров.

Посетителите разгледаха героите от десетките илюстрирани класически произведения на световната литература като Том Сойер и Хък Фин, Дългия Джон Силвър, Али Баба, Чичо Том, Принца и просяка, Хари Потър, както и повечето от емблематичните лични „открития“ в живописта на Любен Зидаров – сатиричните автопортрети, образите от негови „магарешки“, „бабешки“, „морски“, „градски“ и „селски“ серии.

С творби от своите фондове в изложбата участват Националната галерия, Софийската градска художествена галерия, Градската художествена галерия – Пловдив, музеят на Национална художествена академия - София, Музеят на МВР, галериите в Пазарджик, Велико Търново, Казанлък, Русе, „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово.

Мащабната ретроспектива, показана през 2024 г. в галерията на Съюза на българските художници (СБХ) в София, е била организирана като почит към забележителния художник и може да бъде видяна до 26 септември.

Любен Зидаров (1923-2023) е посветил над седем десетилетия на изкуството на книгата. Той е един от най-разпознаваемите и обичани български илюстратори. Признат за един от създателите на модерното течение в българската илюстрация от 60-те години на ХХ век, Любен Зидаров е и един от основоположниците на рисувания комикс в България и на първото у нас илюстровано списание за деца „Славейче“ (1957). В богатата му творческа биография присъстват стотици класически произведения от световната и българската литература. Приносът на Любен Зидаров е отличен с голямата награда за илюстрация на СБХ на името на Борис Ангелушев. Номиниран е за международната Андерсенова награда и мемориалната награда „Астрид Линдгрен“, носител е на сребърен и златен медал от панаирите на книгата в Лайпциг и Москва. 

/ДД/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

08.02.2024 20:06

Изложба, посветена на 100 години от рождението на Любен Зидаров, бе открита в Съюза на българските художници

Изложбата, посветена на 100 години от рождението на Любен Зидаров, бе открита тази вечер в Съюза на българските художници (СБХ).  По думите на председателя на СБХ Любен Генов, идеята била на Филип Зидаров, концепцията също. Той бил основният

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:55 на 05.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация