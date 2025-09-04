ТПС: Израел публикува снимки на командир на "Хамас" по време на традиционна вечеря ифтар, малко преди да извърши смъртоносен ракетен удар

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) публикуваха снимки от март тази година, показващи Мохамед Шабана, командир на бригадата в Рафах на "Хамас", който се храни в бункер заедно с оперативни работници, седмици преди да бъде убит при целенасочен удар в Хан Юнис, предаде израелската новинарска агенция ТПС.

Според ЦАХАЛ изображенията са от мястото на израелския въздушен удар от 13 май, който елиминира Шабана и висшия представител на "Хамас" Мохамед Синуар в района на Европейската болница в Газа. Те показват Шабана и други оперативни работници, наслаждаващи се на ифтар (вечеря, с която мюсюлманите прекратяват поста си по време на свещения за тях месец Рамазан) в тунел, с отрупани с фалафели плата, печено месо, риба, зеленчуци и хляб. Други снимки показват как Шабана се храни със семейството си.

"Луксозна закуска и пищни ястия по време на войната - ето как изглеждаше животът на терористичния командир на бригадата в Рафах на "Хамас" през последната година", написа на арабски език в платформата "Екс" полковник Авихай Адрай, говорител на Израелските сили за отбрана.

Той добави, че докато жителите на сектора са били принудени да прекратят поста си за Рамазан с остатъците, оставени от "Хамас", лидерите на организацията са празнували в тунелите с грандиозен пир.

Адрай допълнително обвини "Хамас" в манипулиране на общественото мнение.

"С едната ръка "Хамас" провежда медийна кампания за "глад" в сектора, а с другата плячкосва храна, за да изхрани своите лидери и техните семейства. Отново и отново снимките, за разлика от "Хамас" и неговите рупори в медиите, не лъжат", подчерта той.

Шабана, който пое командването на бригадата в Рафах по време на войната в Газа през 2014 г. след убийството на трима висши командири, ръководеше четири батальона, включително елитното подразделение "Нухба", което оглави клането на 7 октомври в Южен Израел. Преди това той е преживял множество опити за покушение, включително по време на наземната операция на ЦАХАЛ в град Рафах.

Той беше убит при прецизен удар, включващ над 50 боеприпаса, пуснати за по-малко от 30 секунди, предназначени да унищожат подземния команден пункт на "Хамас" без да нанесат поражения на болницата отгоре. Израел потвърди смъртта на Шабана и Синуар три седмици след операцията.

Публикуването на снимките дойде ден след проучване, проведено от израелски учени, което сочи, че твърденията за геноцид в Газа се основават на погрешни данни и в крайна сметка подкопават международното право.

"Тези, които обвиняват Израел в геноцид, погрешно твърдят, че повечето жертви сред цивилното население в Газа са били напълно неоправдани от военна гледна точка, представяйки ударите, в които смъртните случаи изглеждат неоправдани, не като отклонения, а като част от по-широка, систематична и умишлена политика на унищожение от страна на Израелските сили за отбрана. Малкият брой случаи, включващи убедителни доказателства за умишлени убийства от военни, не подкрепя това обвинение", се казва в доклад, публикуван от центъра за стратегически изследвания "Бегин Садат" към университета "Бар Илан".

Изследователите обстойно са проучили тактиките на "Хамас", твърдейки, че групировката последователно използва цивилни от Газа като живи щитове, за да увеличи умишлено жертвите и да засили международния натиск върху Израел. Те описват тунелите на "Хамас" като мрежа от над 500 километра, включваща 5700 шахти, всички интегрирани в гражданската инфраструктура на ивицата Газа.

ТПС съобщи преди време, че "Хамас" и свързаните с него престъпни банди са отвлекли 85% от всички камиони, влизащи в палестинския анклав с храна, вода, лекарства и други хуманитарни стоки. Агенцията научи, че ислямисткото движение е предоставило разпределителни линии на тези банди, за да гарантира, че хуманитарната помощ достига изключително до него. В замяна те получават пари, храна и ваучери. "Хамас" също така плаща на тези банди по 10 000 долара на месец за поддържане на контролно-пропускателни пунктове.

Приблизително 1200 души бяха убити, а 252 израелци и чужденци бяха взети за заложници при атаките на "Хамас" срещу израелски общности близо до границата с Газа на 7 октомври 2023 г. От останалите 48 заложници се смята, че около 20 са още живи.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТПС)