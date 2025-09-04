Турция забрани концерт на френски певец след обществени призиви за протест срещу произраелската му позиция

Турските власти забраниха концерт на Енрико Масиас – френски певец от алжирско-еврейски произход, след многобройни призиви за протест от страна на турската общественост срещу произраелската му позиция, предаде Ройтерс.

Късно в сряда овалийството на Истанбул заяви, че изпълнението на Масиас, насрочено за петък вечерта в града, е забранено „след интензивни призиви за протести срещу концерта“.

Подобни протести биха поставили протестиращите „в несправедливо положение от правна гледна точка и биха предизвикали недоволство“, се казва в изявление на офиса. Всякакви протести около мястото на концерта в квартал Шишли в Истанбул в петък бяха забранени от валията.

Турция остро критикува Израел за действията му в Газа и твърди, че там се извършва геноцид, припомня Ройтерс. Анкара преустанови всякаква търговия с Израел и многократно е призовава световните сили да спрат да подкрепят Израел.

Войната в ивицата Газа започна на 7 октомври 2023 г. с изненадващото трансгранично нападение на "Хамас" срещу израелска територия. По данни на Израел тогава са убити около 1200 души, а 251 заложници са отведени в плен в ивицата Газа.

Според информацията на здравното министерство на "Хамас" жертвите в анклава при ответното израелско настъпление вече са над 63 000, припомня Ройтерс.

Израел категорично отрича, че действията му в Газа, да представляват геноцид.