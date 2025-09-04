Подробно търсене

Турция забрани концерт на френски певец след обществени призиви за протест срещу произраелската му позиция

Цветозар Цаков
Турция забрани концерт на френски певец след обществени призиви за протест срещу произраелската му позиция
Турция забрани концерт на френски певец след обществени призиви за протест срещу произраелската му позиция
Илюстративно изображение. Снимка: Александра Антонова
Анкара,  
04.09.2025 10:35
 (БТА)

Турските власти забраниха концерт на Енрико Масиас – френски певец от алжирско-еврейски произход, след многобройни призиви за протест от страна на турската общественост срещу произраелската му позиция, предаде Ройтерс.

Късно в сряда овалийството на Истанбул заяви, че изпълнението на Масиас, насрочено за петък вечерта в града, е забранено „след интензивни призиви за протести срещу концерта“.

Подобни протести биха поставили протестиращите „в несправедливо положение от правна гледна точка и биха предизвикали недоволство“, се казва в изявление на офиса. Всякакви протести около мястото на концерта в квартал Шишли в Истанбул в петък бяха забранени от валията.

Турция остро критикува Израел за действията му в Газа и твърди, че там се извършва геноцид, припомня Ройтерс. Анкара преустанови всякаква търговия с Израел и многократно е призовава световните сили да спрат да подкрепят Израел.

Войната в ивицата Газа започна на 7 октомври 2023 г. с изненадващото трансгранично нападение на "Хамас" срещу израелска територия. По данни на Израел тогава са убити около 1200 души, а 251 заложници са отведени в плен в ивицата Газа.

Според информацията на здравното министерство на "Хамас" жертвите в анклава при ответното израелско настъпление вече са над 63 000, припомня Ройтерс.

Израел категорично отрича, че действията му в Газа, да представляват геноцид.

/СУ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:09 на 04.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация