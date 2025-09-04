Радвам се, че привлякохме опитни играчи, каза пред БТА треньорът на мъжкия баскетболен Берое Даниел Клечков

site.btaРадвам се, че привлякохме опитни играчи, каза пред БТА треньорът на мъжкия баскетболен Берое Даниел Клечков
Старши треньорът на мъжкия баскетболен Берое говори пред БТА преди днешната открита тренировка на неговия тим и сподели мнението си за селекцията до момента, подготовката, очакванията си за сезона в Националната баскетболна лига (НБЛ) и целите, които си поставя.
„Радваме се, че успяхме да привлечем състезателите, с които разполагаме. Много е трудно да определя на 100 процента качествата на чужденците. Българските играчи познаваме добре. Не е тайна, че имахме желание да запазим отбора от миналата година, но не успяхме. Затова се радвам, че привлякохме опитни играчи в лигата. Много се надявам чуждестранните попълнения да бъдат това, което търсихме. Да направят разлика и да бъдем конкурентноспособен отбор, какъвто бяхме миналата година. Селекцията е отворена докато ни позволяват правилата на федерацията. Има много време. Нека всички са здрави и оправдаят доверието на ръководство и треньорски щаб“, каза Клечков.
Той посочи, че в предстоящите шест контролни срещи иска отборът да се сработи и окомплектова напълно. „Ще държим да затвърдим идеите, които имаме за играта в защита. Трябва да бъдем готови за първия мач от първенството“, каза треньорът.
Относно предстоящия сезон в НБЛ Даниел Клечков изрази желание неговите баскетболисти да успеят да влязат в топ 4. „Целите ни са да играем за победа във всеки един мач, независимо от съперника. Миналата година бяхме шести, а тази година искаме да влезем в четворката. Дали ще успеем да го постигнем времето ще покаже“, подчерта той.
„Сега разполагаме с Дешон Парсънс, който е с профилна на Антъни Уокър, но искам да отбележа, че Уокър до декември бе лидер на отбора, но след това не съм съгласен, че той даде нужното отборът да продължи с победите“, определи Клечков.
