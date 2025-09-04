Започва подмяната на уличното осветление в община Ракитово, съобщиха от местната администрация.

Уличното осветление в трите населени места в общината - Ракитово, Костандово и Дорково, ще бъде подменено чрез съвременни и енергоспестяващи решения, като проектът трябва да приключи до края на март 2026 година.

Община Ракитово се класира с проекта си в челната тройка от 82 български общини. Той предвижда подмяната на 2337 LED улични и паркови осветители с различна мощност и рогатки за стоманенонобетонни стълбове, като е предвидена и система за мониторинг на уличното LED осветление. Ще бъдат монтирани три фотоволтаични системи по 10 кВ - по една за всяко населено място, което ще позволи най-малко 30% намаление на разходите, добавят от Общината.

В края на 2024 година Община Пазарджик започна модернизирането на уличното осветление в 12 населени места.