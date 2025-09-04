КНА: Кипър призова Гръцкия електропреносен оператор да продължи с прилагането на договореностите за електрическия интерконектор между двете страни

Правителството на Кипър подчерта днес, че жизнеспособността на проекта за електрическа връзка между Кипър и Гърция е пряко обвързана с изпълнението на специфични условия от страна на изпълнителния орган, като настоятелно призова те да бъдат изпълнени незабавно, за да може проектът да продължи напред, предаде за БТА кипърската агенция КНА.

Говорителят на правителството Константинос Летимбиотис подчерта, че няма различия с гръцкото правителство, като повтори, че проектът е от стратегическо значение за Кипър, Гърция и ЕС. Той отбеляза обаче, че неговата жизнеспособност зависи от навременното изпълнение на задълженията, договорени с изпълнителния орган.

„Отдавна позицията на правителството е, че проектът за електрическа връзка е от стратегическо значение за Република Кипър. Същевременно е ясно, че жизнеспособността на този проект е пряко свързана и зависи от специфични условия, поети от изпълнителния орган, и ние очакваме изпълнението на тези условия“, каза Летимбиотис на брифинг за медиите в Президентския дворец в Никозия.

Той отхвърли медийни публикации в Гърция, които предполагат, че Кипър „се отказва“ от проекта, като подчерта, че позицията на Никозия е ясна и единна, че проектът трябва да продължи, след като бъдат изпълнени договорените условия.

Признавайки геополитическата и стратегическа стойност на проекта, той припомни, че планирането е започнало през 2011 г. и че се радва на силна подкрепа и финансиране от ЕС.

Летимбиотис също потвърди, че Европейската прокуратура е започнала разследване на проекта след оплаквания, добавяйки, че кипърското правителство очаква разследването да приключи бързо, като се разкрие дали има някакви констатации.

По същия въпрос говорителят на гръцкото правителство Павлос Маринакис заяви, че Атина не е получила никакво уведомление от Европейската прокуратура относно проекта за междусистемна връзка „Грейт Сий“ (Great Sea Interconnector).

Маринакис заяви, че Гърция ще поиска допълнителна информация от Никозия относно намеренията й за изпълнение на проекта, отбелязвайки, че макар Атина да продължава да разглежда проекта като стратегически важен, остават въпроси относно неговата финансова жизнеспособност и споделяне на разходите след изявленията на кипърския министър на финансите по темата.

Той подчерта, че Гърция напълно подкрепя Кипър по национални въпроси, но не може да пренебрегне икономическите аспекти на проекта, добавяйки, че от Никозия идват смесени сигнали.

