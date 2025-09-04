Възможността за откриване на директна авиолиния между България и Китай обсъди Атанас Зафиров с Ли Шулей от Политбюрото на ЦК на ККП

Лидерът на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров обсъди възможността за откриване на директна авиолиния между България и Китай на среща с Ли Шулей – член на Политбюро на Централния комитет (ЦК) на Китайската комунистическа партия (ККП), секретар на Централния секретариат и председател на Департамента за публичност на ЦК на ККП. Това съобщиха от пресцентъра на БСП. Сред обсъдените теми е била и възможността за включване на Бургас като логистична точка по товарния маршрут Китай – Европа в рамките на инициативата „Един пояс, един път“.

Зафиров е на визита в Китай по повод военния парад в Пекин на 3 септември. В състава на делегацията, водена от него, са заместник-председателят на БСП и министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, заместник-председателят на БСП Калоян Паргов, кметът на Пещера и член на ИБ на левицата Йордан Младенов, председателят на Обединението на жените социалистки в БСП и заместник-министър на регионалното развитие Дора Янкова, както и членът на ИБ на БСП и заместник-министър на земеделието Стефан Бурджев.

Като отговарящ за секторите култура, туризъм и медии, Ли Шулей припомни своето посещение в България през 2019 г. и сподели отлични впечатления от страната. Той подчерта, че България има конкурентно предимство на китайския пазар – както в областта на туризма, така и чрез автентични продукти с доказан произход като розовото масло, българското кисело мляко и вино, информираха от пресцентъра на БСП.

"Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП – ДБ) поиска днес в декларация оставката на Атанас Зафиров като вицепремиер във връзка с присъствието му на военния парад в Пекин на 3 септември, на който бяха също президентът на Руската федерация Владимир Путин и лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун.

Визитата на вицепремиера Атанас Зафиров и министър Иван Иванов в Китай е партийна инициатива, кабинетът няма отношение, каза пред журналисти в Бургас премиерът Росен Желязков. Той обясни, че вицепремиерът Атанас Зафиров и министър Иван Иванов са в платен годишен отпуск.