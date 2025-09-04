Германка бе арестувана заради подозрения, че е подкрепяла групировката "Ислямска държава"

Германка бе арестувана заради подозрения, че е подкрепяла екстремистката групировка "Ислямска държава", съобщи днес германската прокуратура, цитирана от ДПА.

Жената, която живее в Дюселдорф, е обвинена, че поне от 2019 г. е ръководила инициатива за подпомагане на членове и симпатизанти на организацията.

Тя е била задържана от полицията в западния германски град вчера. Същия ден тя е била изправена пред федералния съд в Карлсруе, като в момента е в ареста.

Жената е събрала в интернет почти 18 000 евро от дарения, които е предала на членове на "Ислямска държава" или на техните семейства. Тя е обвинена и в това, че е призовавала онлайн да бъдат изпращани писма и снимки в подкрепа на групировката, които да бъдат предадени на осъдени на затвор нейни членове и симпатизанти.

Нейната цел била да насърчи затворниците да останат верни на "Ислямска държава" и да се подготвят за бъдещи операции, заявиха прокурорите.

Жената е обвинена в подкрепа на чуждестранна терористична организация, вербуване на членове и поддръжници на организацията и нарушаване на германското законодателство в областта на външната търговия, посочва ДПА.