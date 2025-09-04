Подробно търсене

Германка бе арестувана заради подозрения, че е подкрепяла групировката "Ислямска държава"

Николай Станоев, Елена Инджева (стажант)
Германка бе арестувана заради подозрения, че е подкрепяла групировката "Ислямска държава"
Германка бе арестувана заради подозрения, че е подкрепяла групировката "Ислямска държава"
Жена, на която са били повдигнати обвинения в Германия, че се е била присъединила към екстремистката групировка "Ислямска държава" в Ирак, си крие лицето по време на съдебно заседание в Мюнхен, 29 август 2023 г. Снимка: Matthias Balk/ДПА чрез АП
Берлин,  
04.09.2025 22:08
 (БТА)

Германка бе арестувана заради подозрения, че е подкрепяла екстремистката групировка "Ислямска държава", съобщи днес германската прокуратура, цитирана от ДПА.

Жената, която живее в Дюселдорф, е обвинена, че поне от 2019 г. е ръководила инициатива за подпомагане на членове и симпатизанти на организацията.

Тя е била задържана от полицията в западния германски град вчера. Същия ден тя е била изправена пред федералния съд в Карлсруе, като в момента е в ареста.

Жената е събрала в интернет почти 18 000 евро от дарения, които е предала на членове на "Ислямска държава" или на техните семейства. Тя е обвинена и в това, че е призовавала онлайн да бъдат изпращани писма и снимки в подкрепа на групировката, които да бъдат предадени на осъдени на затвор нейни членове и симпатизанти. 

Нейната цел била да насърчи затворниците да останат верни на "Ислямска държава" и да се подготвят за бъдещи операции, заявиха прокурорите.

Жената е обвинена в подкрепа на чуждестранна терористична организация, вербуване на членове и поддръжници на организацията и нарушаване на германското законодателство в областта на външната търговия, посочва ДПА.

/НС/

Свързани новини

03.09.2025 22:53

Австрийски съд осъди чеченец, финансирал в големи размери „Ислямска държава“

Виенският окръжен съд по наказателни дела осъди на четири години и половина затвор 33-годишен чеченец, обвинен за участие в терористична и престъпна организация, съобщи сайтът на радиото и телевизията ОРФ.   В мотивите на присъдата се посочва, че
29.08.2025 18:33

АНСА: Мъж е арестуван за осуетен опит за покушение срещу папа Франциск през 2024 г.

Мъж от турски произход, принадлежащ към клона на Ислямска държава в Турция, е арестуван по подозрение, че е участвал в план за убийство на покойния папа Франциск през 2024 г., предаде италианската новинарска агенция АНСА.
26.08.2025 22:47

АПА: Германски съд постанови условна присъда за юноша, участвал в планирането на терористична атака на концерт на Тейлър Суифт във Виена

Юноша, поддържащ групировката „Ислямска държава“, получи условна присъда от година и половина за участието си в планирането на атентат на концерт на Тейлър Суифт във Виена преди повече от една година, предаде австрийската новинарска агенция АПА.
20.08.2025 15:16

Германската прокуратура обвини руски гражданин в планиране на атака срещу израелското посолство в Берлин

Германската прокуратура е повдигнала обвинение на руски гражданин за планиране на атака срещу израелското посолство в Берлин и опит да се присъедини към въоръжената групировка „Ислямска държава“, предаде Ройтерс, позовавайки се на прокуратурата.
10.08.2025 19:49

Хиляди хора почетоха паметта на жертвите на нападението с нож на фестивал в германския град Золинген

Хиляди хора се събраха днес на фестивал в западногерманския град Золинген, за да почетат паметта на жертвите на нападението с нож, което шокира жителите на града на 23 август миналата година, предаде ДПА.
12.06.2025 13:40

Белга: Годишен доклад за заплахите предупреждава за нарастваща радикализация сред непълнолетните в Белгия

Осемнайсет процента от сигналите, получени от белгийското Координационно звено за анализ на заплахите (КЗАЗ) през 2024 г., се отнасят до непълнолетни лица, предаде белгийската новинарска агенция Белга. В публикувания днес доклад, организацията

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:27 на 04.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация