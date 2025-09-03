Австрийски съд осъди чеченец, финансирал в големи размери „Ислямска държава“

Виенският окръжен съд по наказателни дела осъди на четири години и половина затвор 33-годишен чеченец, обвинен за участие в терористична и престъпна организация, съобщи сайтът на радиото и телевизията ОРФ.

В мотивите на присъдата се посочва, че 33-годишният мъж е събирал средства „в големи размери“ в Австрия за „Ислямска държава“ (ИД) от пролетта на 2022 година до ареста си в края на юли. С парите са били подпомагани бойци, действащи или задържани в Сирия и Ирак, както и техните близки, а също така са били откупени интернирани привърженички на ИД.

Обвиняемият, който пребивава в Австрия от 2015 година и според собствените му данни е работил като доставчик до ареста си на 25 юли 2024 година, прие наложената му присъда след консултация с адвоката си.

Според обвинението мъжът е събрал дарения в размер на десетки милиони евро за целите на ИД. „Става дума за много, много голяма опасност за Европа“, подчерта прокурорът, изтъквайки финансовото влияние на групировката. Чрез един-единствен канал за дарения са били събрани около 62,77 милиона евро. Самият обвиняем е превел още два до три милиона, добави прокурорът.

Обвиняемият обаче заяви пред съда през юли, че предмет на дейността е била преди всичко хуманитарна помощ: „Бяхме благотворителен фонд“, заяви той. Първоначално е ставало въпрос за интернирани жени на бойци от ИД и техните деца в Сирия и Ирак: „Но другите са имали други идеи.“ Той е подкрепил гласувания в групировката, с които е била одобрявана подкрепа за бойците на ИД. Трябвало е да се включи, защото е бил новоприсъединил се и не е знаел какво да прави, са обясненията на обвиняемия.

Един от проектите, реализирани от групировката, е откупуването на млада виенчанка, която през 2014 година, на 19-годишна възраст, заминава през Истанбул за Сирия, където се присъединява към ИД и след военното поражение на ИД е интернирана в лагера Ал-Хол. За да бъде откупена през лятото на 2022 година, са събрани 5985 евро.



