АПА: Германски съд постанови условна присъда за юноша, участвал в планирането на терористична атака на концерт на Тейлър Суифт във Виена

Петя Димитрова
Полицай с типични за феновете на Тейлър Суифт гривнички във Виена, 8 август 2024 г. Снимка: АП/Heinz-Peter Bader
Виена,  
26.08.2025 22:47
 (БТА)

Юноша, поддържащ групировката „Ислямска държава“ (ИД), получи условна присъда от година и половина за участието си в планирането на атентат на концерт на Тейлър Суифт във Виена преди повече от една година, предаде австрийската новинарска агенция АПА.

Германският съд, който постанови присъдата, призна 16-годишния младеж за виновен в подготовка за извършване на тежко престъпление, застрашаващо държавата, и в оказване на подкрепа за акт на насилие в чужбина, съобщи говорителка на съда.

Поради младата възраст на обвиняемия процесът се проведе при закрити врата.

Радикализиран в интернет

През август миналата година организаторите отмениха три предстоящи концерта на американската поп звезда Тейлър Суифт във Виена поради опасения за терористична атака.

Това беше предшествано от ареста на двама заподозрени, единият от които междувременно навърши 20 години и който според полицията е планирал атаки в района на Виена. Сириецът, осъден днес в Берлин, е бил негов съучастник.

Според убеждението на съдиите младежът е бил радикализиран от пропагандата на ИД в интернет. През 2024 г. 16-годишният е установил контакт със съучастника от Австрия. Младежът му е изпратил, наред с другото, видео с инструкции за направата на бомба и е посредничил за контакт с член на ИД.

Признание по време на процеса

Според съда 16-годишният е направил пълно признание по време на процеса. С присъдата си съдът е изпълнил искането на федералната прокуратура, която поиска наказание от една година и шест месеца условно. Според съда защитата също е поискала условно наказание. Присъдата не е влязла в сила.

Разследването в Австрия продължава

Според австрийската Служба за защита на конституцията (вътрешното разузнаване - бел. ред.), 20-годишният основен заподозрян е планирал да извърши, воден от ислямистки подбуди, терористичен атентат с експлозиви и остри оръжия по време на концерт.

Разследването срещу австриеца продължава. По последната информация прокуратурата във Виена все още не е приключила оценката на иззетите данни.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АПА)

/НС/

Към 23:00 на 26.08.2025 Новините от днес

