КосоваПрес: Международното летище „Адем Яшари“ в Прищина отчита рекорд с над половин милион пътници през август

Международното летище „Адем Яшари“ в Прищина постигна исторически успех през август, посрещайки над 500 000 пътници. Това е най-високият брой, регистриран някога, и се смята за един от най-големите успехи на международното летище от началото на неговата дейност, предаде за БТА агенция КосоваПрес.

Говорителят на летището Валентина Гара каза за КосоваПрес, че растежът е постоянен от началото на годината, като броят на пътниците се е увеличил с около 16% от януари до юни тази година.

Гара каза, че за първи път летището отчита половин милион пътници само за месец.

„Броят на пътниците се увеличи с около 16% в периода от януари до юни. Междувременно през август достигнахме рекорден брой пътници – над 500 000 души. Почти всяка година поставяме нови рекорди в броя на пътниците, но за първи път в рамките на месец обслужихме над 500 000 пътници или половин милион пътуващи“, каза Гара.

Тя отбеляза, че най-голям брой пътници заминават от летището към Швейцария и Германия. След тях се нареждат Турция, Австрия и други европейски и световни дестинации.

Гара каза, че на 28 септември с EasyJet пътниците ще могат да летят до Лион, Франция, а от 1 октомври ще има и полети до Джеда, Саудитска Арабия. Тази година започнаха полети и до Хелзинки и Париж с GP Aviation и ASA Airlines.

Въпреки увеличения брой пътници дейностите на летището се извършват гладко благодарение на доброто планиране на инфраструктурата и увеличения капацитет на персонала.

„Планирането като например увеличаване на капацитета на инфраструктурата и добавяне на повече служители на международното летище на Прищина доведе до липса на закъснения, въпреки нарастващия брой пътници. Няма закъснения, няма отменени полети по оперативни причини от страна на наземния персонал или дейностите на летището“, каза Гара.

Това постижение на международното летище на Прищина се оценява и като успех за Косово.

Летището имаше изключителна година, със значително увеличение на броя на пътниците и амбициозна цел да достигне 4,5 милиона пътници до края на 2025 г. Миналата година приключи с над 4 милиона пътници или с 19,20% повече от 2023 г., като броят на полетите беше с 16,14% по-висок от 2023 г. Същата тенденция на растеж продължи през цялата 2025 г.

(Това е новина от деня в Косово, избрана от агенция КосоваПрес за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Косово да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)