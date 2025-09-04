Подробно търсене

Испания победи България в София на старта на Световните квалификации, Турция надви Грузия в другата среща от група "Е"

Атанас Василев
БТА, София (4 септември 2025) На Националния стадион „Васил Левски“ се играе футболна среща между националните отбори на България и Испания, световна квалификация от група Е за класиране на Мондиал 2026 в САЩ, Мексико и Канада. Снимка: Никола Узунов/БТА (ПК)
София,  
04.09.2025 23:36
 (БТА) 
Квалификации за Световното първенство по футбол през 2026-а година, първи кръг в група "Е":
Грузия - Турция			2:3 (0:2)
Голмайстори: 0:1 Мерт Мюлдюр 3, 0:2 и 0:3 Керем Актюркоглу 41 и 52, 
1:3 Зурико Давиташвили 63, 2:3 Хвича Кварацхелия 90+8
Червен картон: Баръш Йълмаз (Турция) - 71-а минута

България - Испания                  0:3 (0:3)
Голмайстори: 0:1 Микел Ойрасабал 5, 0:2 Марк Кукурея 30, 0:3 Микел Мерино 38

      Класиране:
1. Испания 	1	1	0	0	3:0	3 точки
2. Турция	1	1	0	0	3:2	3
3. Грузия	1	0	0	1	2:3	0
4. България	1	0	0	1	0:3	0

Програма за втория кръг - на 7-и септември:
16:00 часа в Тбилиси: Грузия - България
21:45 часа в Коня: Турция - Испания

