Испания победи България в София на старта на Световните квалификации, Турция надви Грузия в другата среща от група "Е"

Квалификации за Световното първенство по футбол през 2026-а година, първи кръг в група "Е": Грузия - Турция 2:3 (0:2) Голмайстори: 0:1 Мерт Мюлдюр 3, 0:2 и 0:3 Керем Актюркоглу 41 и 52,

1:3 Зурико Давиташвили 63, 2:3 Хвича Кварацхелия 90+8 Червен картон: Баръш Йълмаз (Турция) - 71-а минута България - Испания 0:3 (0:3) Голмайстори: 0:1 Микел Ойрасабал 5, 0:2 Марк Кукурея 30, 0:3 Микел Мерино 38 Класиране: 1. Испания 1 1 0 0 3:0 3 точки 2. Турция 1 1 0 0 3:2 3 3. Грузия 1 0 0 1 2:3 0 4. България 1 0 0 1 0:3 0 Програма за втория кръг - на 7-и септември: 16:00 часа в Тбилиси: Грузия - България 21:45 часа в Коня: Турция - Испания