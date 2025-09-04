Васил Петров изправи на крака публиката в Казанлък в откриващата вечер на тазгодишния Jazz Art Fest

Любители на джаза и на виното събра в комплекс „Долината на тракийските царе“ откриващата вечер на тазгодишния Jazz Art Fest - Казанлък, кулминацията на която бяха изпълненията на „гласа на българския джаз“ Васил Петров.

Фестивала откри заместник-кметът по хуманитарни политики Сребра Касева, която напомни, че той е част от богатата културна програма на 20-ите Празници в Долината на тракийските царе. Джаз форумът се провежда за пръв път в комплекса, но е вече традиционен за празниците, посочи тя и призова всички жители и гости на Казанлък да посетят предстоящите концерти в идните три дни.

Вечерта започна с изложение на вина под надслов „Жизнената сила на тракийския еликсир“, организирано от Wine Lovers и продължи с изпълнения на дуета “Глас и акордеон“ на Десислава Андонова и Илко Градев, които представиха както авторска музика, така и някои от най-обичаните джаз стандарти.

В края на вечерта Васил Петров, наричан още "българския Франк Синатра", изправи на крака публиката в комплекса с изпълненията си под музикалния съпровод на пианиста Михаил Дончев. Прозвучаха Days of wine and roses на Хенри Манчини, както и популярната Вesame mucho на Консуело Веласкес, а концертът беше продължен с бис, в който певецът изпълни очакваните от всички My way и New York, New York.

„Това е прелестно място – като локация и като природа. Очарован съм от всичко, което виждам тук, и си обещавам да отделя време и да посетя комплекса за по-дълго“, каза пред журналисти Васил Петров. Той посочи още, че подготвя нови неща в репертоара си – както евъргрийни, така и нова българска музика и джаз стандарти, които предстои да представи пред публика на бъдещи форуми и фестивали.

Джаз фестивалът в комплекс „Долината на тракийските царе“ край Казанлък ще продължи до 7 септември. Утре вечер публиката ще се наслади на вечните класики в жанра с проекта „Златните години на джаза“, посветен на легенди като Ела Фицджералд, Луис Армстронг, Франк Синатра, Били Холидей и Нина Симон. В концерта ще участват Марина Господинова (вокал), Михаил Йосифов (тромпет), Станислав Арабаджиев (пиано), Димитър Карамфилов (контрабас) и Кристиян Желев (барабани). Техният трибют ще върне слушателите в епохата, когато джазът е бил не само музика, а и социален феномен.

На 6 септември концертът „Защото джазът е и любов“ ще представи емблематични френски шансони и любими джаз стандарти в изпълнение на Вера Шандел и пианиста Ангел Заберски – син.

Финалът на фестивала е на 7 септември със сутрешно матине на Мирослав Турийски и Мирослава Кацарова. Те ще представят авторски композиции и нови интерпретации на световни класики от ХХ век на английски, португалски, френски и испански език.

Община Казанлък осигурява безплатен транспорт до комплекса „Долината на тракийските царе“ за всички желаещи да посетят концертите.