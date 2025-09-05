Вратарят Светослав Вуцов смята, че всички от българския отбор са дали максимума от силите си срещу Испания

Вратарят на Левски (Сф) и на националния отбор на България Светослав Вуцов беше един от хората в бяло-зелено-червено, който няма от какво да се срамува. Макар и да извади три топки от мрежата си, Вуцов спаси още поне толкова. В крайна сметка европейските шампиони се оказаха прекалено силен противник и си тръгват от София с успех 3:0.

"Cмятам, че целият отбор дадохме всичко от себе си. Вложихме се на макс. Гледахме, доколкото можем, да отговорим на темпото и динамиката на противника. Но просто видяхме, че това е реалността. Няма как да се противопоставим на това темпо, което те държаха през всичките 90 минути. Съответно, имаха доста ситуации пред нашата врата, започна Вуцов.

Но българите бяха шокирани още в 5-ата минута, но пък дали е било възможно отлагането на първия гол да изнерви противника? "Не мога да отговоря на този въпрос, защото не се е случило. За жалост, с първата си по-опасна ситуация получихме гол. Можем да бъдем горди, че дадохме всичко от себе си. Всеки, който беше и на терена, и на пейката, искаше и желаеше да вземем нещо от днешния мач и оставихме сърцата си на терена. Според мене това, че играехме пред пълни трибуни, е страхотно. Благодаря на хората, които дойдоха да ни подкрепят тази вечер. Но мисля, че и спечелихме самочувствие – все пак да излезеш срещу действащия европейски шампион, да си свериш часовника и да покажеш на какво си способен, завърши вратарят.