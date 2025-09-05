Подробно търсене

Вратарят Светослав Вуцов смята, че всички от българския отбор са дали максимума от силите си срещу Испания

Атанас Василев
Вратарят Светослав Вуцов смята, че всички от българския отбор са дали максимума от силите си срещу Испания
Вратарят Светослав Вуцов смята, че всички от българския отбор са дали максимума от силите си срещу Испания
Вратарят Светослав Вуцов (в дясно) чисти топката пред погледа на Микел Ойрасабал от Испания по време на срещата между националните отбори на България и Испания, световна квалификация от група Е за класиране на Мондиал 2026 в САЩ, Мексико и Канада. Снимка: Никола Узунов/БТА (ПК)
София,  
05.09.2025 00:45
 (БТА)

Вратарят на Левски (Сф) и на националния отбор на България Светослав Вуцов беше един от хората в бяло-зелено-червено, който няма от какво да се срамува. Макар и да извади три топки от мрежата си, Вуцов спаси още поне толкова. В крайна сметка европейските шампиони се оказаха прекалено силен противник и си тръгват от София с успех 3:0.

"Cмятам, че целият отбор дадохме всичко от себе си. Вложихме се на макс. Гледахме, доколкото можем, да отговорим на темпото и динамиката на противника. Но просто видяхме, че това е реалността. Няма как да се противопоставим на това темпо, което те държаха през всичките 90 минути. Съответно, имаха доста ситуации пред нашата врата, започна Вуцов.

Но българите бяха шокирани още в 5-ата минута, но пък дали е било възможно отлагането на първия гол да изнерви противника? "Не мога да отговоря на този въпрос, защото не се е случило. За жалост, с първата си по-опасна ситуация получихме гол. Можем да бъдем горди, че дадохме всичко от себе си. Всеки, който беше и на терена, и на пейката, искаше и желаеше да вземем нещо от днешния мач и оставихме сърцата си на терена. Според мене това, че играехме пред пълни трибуни, е страхотно. Благодаря на хората, които дойдоха да ни подкрепят тази вечер. Но мисля, че и спечелихме самочувствие – все пак да излезеш срещу действащия европейски шампион, да си свериш часовника и да покажеш на какво си способен, завърши вратарят.

/АВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:58 на 05.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация