Европейският шампион по футбол Испания се наложи България на старта на Световните квалификации с три гола за едно полувреме

Квалификации за Световното първенство по футбол през 2026-а година, първи кръг в група Е: България - Испания 0:3 (0:3) Голмайстори: 0:1 Микел Ойрасабал 5, 0:2 Марк Кукурея 30, 0:3 Микел Мерино 38 Жълти картони: Робин Льо Норман (Испания) Главен съдия: Сърджан Йованович (Сърбия) Помощници: Урош Стойкович, Милан Михайлович (двамата от Сърбия) ВАР-съдия: Момчило Маркович (Сърбия) Стадион "Васил Левски": 42 000 зрители Състави: България: Светослав Вуцов, Антон Недялков, Кристиян Димитров, Емил Ценов, Фабиан Нюрнбергер (62 - Росен Божинов), Илия Груев, Ивайло Чочев (81 - Георги Миланов), Васил Панайотов (46 - Марин Петков), Николай Минков, Радослав Кирилов (72 - Мартин Минчев), Александър Колев (71 - Владимир Николов) Испания: Унай Симон, Педро Поро (62 - Родри), Робин льо Норман (46 - Пау Кубарси), Дийн Хаусен, Марк Кукурея, Микел Мерино, Мартин Субименди (62 - Дани Карвахал), Педри, Ламин Ямал (79 - Хесус Родригес), Микел Ойрасабал, Нико Уилямс (71 - Дани Олмо)

България отстъпи с 0:3 на европейския шампион по футбол Испания в първата си среща от квалификациите за Световно първенство през 2026-а година. Испанците стигнаха до успеха с три попадения преди почивката, като през всичките 90 минути не оставиха съмнения за превъзходството си.

През втората част испанските футболисти намалиха темпото и това даде няколко добри възможности на българите, от които обаче те не се възползваха. България беше лишена днес от най-добрия си играч в момента и капитан на тима Кирил Десподов.

В неделя са срещите от втория кръг в група Е, като България ще гостува на Грузия, която днес отстъпи с 2:3 на Турция. Турците пък очакват на стадиона в град Коня Испания.

Испанците - един от най-добрите отбори в света в момента, откриха резултата още преди да са изминали и пълни пет минути, като Микел Ойрасабал се разписа след подаване на Мартин Субименди. Попадението дойде след пробив на Ямал и комбинация, при която Субименди даде последния пас. А Ойрасабал сам срещу Светослав Вуцов вкара петото си попадение в последните шест мача.

Отново комбинация на Субименди и Ойрасабал изведе последния сам срещу Вуцов в 12-ата минута, но този път стражът на Левски спаси.

В 19-ата минута България имаше първата си реална голова възможност, след като Радослав Кирилов плучи топката на левия фланг. Финтира Педро Поро, който обаче подложи крак и леко отклони топката, колкото тя да се отбие в страничната греда и да излезе в ъглов удар.

Доминацията на европейските шампиони обаче продължи след тази епозидична атака на България и в 30-ата минута левият защитник Кукурея вкара за 0:2. Ламин Ямал центрира, Кристиян Димитров изчисти с глава, но точно на крака на левия бранител, който с мощен диагонален удар прониза Вуцов.

Третото попадение падна в 38-ата минута и негов автор стана Микел Мерино, който насочи с глава топката в мрежата на Вуцов. Ламин Ямал чу центрира от ъглов удар, а Мерино надскочи Емил Ценов.

В следващите 7 минути до края на полувремето испанците имаха още две много добри възможности, а една ситуаиця за гол беше спряна от изчистване на Ценов от голлинията и засада в същия момент.

Голямата звезда на испанците Ламин Ямал влезе агресивно през второто полувреме, явно търсейки да вкара своя гол днес. В 48-ата минута обаче Светослав Вуцов спаси изстрела му от десетина метра. 8 минути по-късно Микел Мерино също опита късмета си, но изстрелът му се отби в горната греда.

Публиката на националния стадион в София имаше късмета да види на живо носителят на "Златната топка" Родри, който след дълго лечение на контузия се появи на терена в 61-ата минута. Заедно с него на терена влезе и друг ветеран - Дани Карвахал, заел мястото на Педро Подо на десния фланг на отбраната.

Влезлият като резерва Владимир Николов на два пъти попадна в засада при атаки, но пък преди сигнала на съдиите публиката видя хубави движения. Особено в 70-ата минута, когато бившият таран на Славия подаде на Марин Петков, чийто изстрел беше уловен от вратаря Симон.

До края на срещата Испания отново овладя инициативата и влезлите като резерви Дани Олмо и Хесус Родригес можеха да стигнат до голове, но пропуснаха.