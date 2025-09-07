Испанският полузащитник Родри за спечелването на "Златната топка": "Това беше глътка свеж въздух в труден период"

Подробно търсене

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Michel Euler
Коня, Турция,  
07.09.2025 08:43
 (БТА)

Полузащитникът на националния тим на Испания и Манчестър Сити Родри заяви, че спечелената "Златна топка" е била глътка свеж въздух в трудна година, но не е могла да компенсира пропускането на толкова много време поради контузия. 29-годишният испанец не игра през по-голямата част от миналия сезон поради сериозна травма на коляното и въпреки че взе най-желаната индивидуална награда в световния футбол месец след като се контузи, тя не е успяла напълно да компенсира разочарованието му.

"Травмата беше много по-значима от "Златната топка". Наградата глътка свеж въздух в момент, когато преживявах наистина труден период", каза Родри на пресконференция преди двубоя на Испания срещу Турция от световните квалификации.

"Радвам се за признанието, но не ми е от полза. Все още искам да бъда същия футболист. Преди всичко, преминавайки през такъв процес психически, аз се стремя да се върна на най-доброто си ниво. Искам отново да се наслаждавам на футбола. Това е единствената ми цел. Досега играх два мача този сезон с моя клуб. Връщам се във форма", коментира полузащитникът.

Родри, който влезе от резервната скамейка при победата на Испания с 3:0 над България в четвъртък, знае, че сега има конкуренция на национално ниво в лицето новото попълнение на Арсенал Мартин Субименди. Но той не само приветства това, но и добави, че 26-годишният футболист представлява бъдещето на отбора.

"Той е страхотен играч. Има дисциплината и манталитета, които могат да го направят един от най-добрите, ако вече не е. Говорих с него онзи ден и му казах, че сега е негово време, че му оставям ключовете за отбора. Той е на невероятно ниво и съм щастлив да видя тима в същата ситуация. Много съм щастлив, че се върнах. Презареден съм и съм много развълнуван, физически се чувствам много добре. Сега е въпрос на това да си върна ритъма", каза още Родри.

Старши треньорът Луис де ла Фуенте, който отправи най-добри пожелания към предшественика си Луис Енрике, след като наставникът на Пари Сен Жермен претърпя операция заради фрактура на ключицата, заяви, че Родри е готов да започне като титуляр.

"Ще видим как ще протече тренировката, но той е в перфектно състояние. Може да започне мача или не, но най-важната новина е, че е тук, за да ни достави много радост."

/КМ/

