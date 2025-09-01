"Не съм Меси“: Родри казва, че завръщането му няма автоматично да реши проблемите на Манчестър Сити

Носителят на "Златната топка“ Родри констатира, че завръщането му на терена след контузия няма автоматично да превърне Манчестър Сити в доминиращата сила от последните сезони.

"Не съм Меси“, каза испанецът, след като записа първия си мач като титуляр във Висшата лига за Сити от 11 месеца при загубата на отбора с 1:2 от Брайтън в неделя.

Родри отсъстваше осем месеца поради контузия на предната кръстна връзка, след което претърпя неуспех в опита си да се възстанови напълно, като получи контузия в слабините на Световното клубно първенство.

Той беше резерва през второто полувреме срещу Тотнъм, преди да започне срещу Брайтън. Сити загуби и двата мача.

"Няма как завръщането ми на терена да накара отбора автоматично да започне да печели. Това е колектив. Когато печелехме в миналото, имах нужда от всичките си съотборници. Разбира се, трябва да възстановя най-доброто си ниво... Надявам се след паузата за националните отбори да започнем да печелим", каза Родри пред репортери.

Сити откри сезона във Висшата лига с победа с 4:0 над Уулвърхямптън, но някои експерти се съмняват дали отборът на Пеп Гуардиола има качествата да бъде в борбата за титлата този сезон срещу отбори като Ливърпул и Арсенал.

"Честно казано, не ме интересува. Хората могат да мислят каквото си искат. Ще се съсредоточим върху себе си, ще работим възможно най-усилено и нека говорим в края на сезона", каза още Родри.

Халфът се завърна в националния отбор на Испания за първи път след лечението на контузията и пристига в София в сряда за старта на световните квалификации срещу България на 4 септември на Националния стадион "Васил Левски".